Ardahan Belediyesi, hayvanlar için sıvat üretti - Haberler

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Ardahan Belediyesi, hayvanlar için sıvat üretti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ardahan Belediyesi, hayvanlar için sıvat üretti

Ardahan Belediyesi, hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilere destek olmaya devam ediyor.

Ardahan Belediyesi, hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki atölyelerde hayvanlar için özel olarak imal edilen içme suyu tekneleri (SIVAT) ihtiyaç duyulan yerlere kurulmaya başlandı.

Hayvanlar, susuz kalmayacak

Ardahan'da tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunları gidermek adına çözümler üreten Belediye Başkanı Faruk Demir, hayvan sahiplerini sevindiren önemli bir projeye daha imza attı. Meralarda otlayan hayvanların susuz kalmaması amacıyla belediye atölyelerinde dayanıklı malzemelerden üretilen içme suyu tekneleri (SIVAT) ilk olarak Halil Efendi Mahallesi yaylasında üreticilerin hizmetine sunuldu. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Belediyesi Faruk Demir Ardahan Yerel Haberler

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