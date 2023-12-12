Üye Girişi
Haberler

Araştırmacı-yazar Muhammed Gömük'ün 'Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü' adlı kitabı raflardaki yerini aldı

Güncelleme:
Abone Ol

Araştırmacı-yazar Muhammed Gömük'ün kaleme aldığı 'Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü' adlı kitap, Adnan Oktar Suç Örgütüne ilişkin çarpıcı bilgiler içeriyor.

Araştırmacı-yazar Muhammed Gömük'ün, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü" adlı kitabı raflardaki yerini aldı. İddianameden derlenen kitapta, örgüte ilişkin çarpıcı bilgiler yer alırken, Muhammed Gömük, "Çalışmayı yaparken örgütün 40 yıllık suç kronolojisi içinde kayboldum" dedi.

Araştırmacı ve yazar Muhammed Gömük'ün kaleme aldığı "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü" adlı kitabı, okuyucuyla buluştu. Gömük'ün büyük bir titizlikle ele aldığı ve savcılık iddianamesinden derlenen kitapta, Adnan Oktar Suç Örgütüne ilişkin çarpıcı bilgiler yer alıyor. 250 sayfalık kitapta, örgüt üyelerinin ceza aldığı savcılık iddianamesindeki; önemli delillere, çalışma sistemine, yapılanmalarına, sponsorlarına ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

"Çalışmayı yaparken örgütün 40 yıllık suç kronolojisi içinde kayboldum"

Yeni kitabına ilişkin bilgiler paylaşan Gömük, Adnan Oktar Suç Örgütünün tehlikesine dikkat çekti. Kitabın büyük bir titizlikle hazırlanarak emek verildiğini aktaran Muhammed Gömük, "Çalışmayı yaparken örgütün 40 yıllık suç kronolojisi içinde kayboldum" ifadelerine yer verdi.

Adnan Oktar Suç Örgütünün kripto bir örgüt olduğunu, sistemli çalıştığını, yapılanmalarına ilişkin kitapta ayrıntılarıyla bilgiler aktarıldığını anlatan Gömük, "İnsanlar bu örgütü önce bir şov programı veya buna benzer eğlenceli bir aktivite sandı. Son olarak 'Kedicik' belgeseli ile bir kez daha gördük ki, kaldırılan perdenin ardında; Türkiye'yi, İslam'ı, mukaddes aile ve diğer manevi değerlerimizle birlikte dirlik ve birliğimizi hedefine koymuş adeta dokuz başlı bir ejderha yatıyor. Ben çalışmayı yaparken örgütün 40 yıllık suç kronolojisi içinde kayboldum. Gözümüzün önünde bize gösterilen illüzyonu sahneleyenlerin; MOSSAD, CIA, gibi gizli servislerle bunların maşaları olan; FETÖ, Moon Tarikatı gibi terör örgütlerinin ve masonik-terör yapılanmasının bulunduğunu gördüm. Tamamı gerçek delillere ve resmi kayıtlara dayanan bu eseri Türk Milletinin istifadesine sunuyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan Muhammed Gömük, Ankara Kitap Fuarında okuyucuyla buluşarak yeni çıkan kitabını ziyaretçiler için imzaladı.

Araştırmacı ve yazar Muhammed Gömük, daha öncede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne ilişkin çok sayıda kitabı okuyucuyla buluşturmuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Oktar Suç Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title