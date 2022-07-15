Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu

Başiskele Belediyesi, "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'u vatandaşlar ile buluşturdu.

Başiskele Belediyesi, "Bu Yaz Sahile Gel-2022" etkinlikleri çerçevesinde araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun'u vatandaşlar ile buluşturdu.

Kültür ve sanat etkinliklerine devam eden Başiskele Belediyesi, Abdurrahman Uzun ile söyleşi programı gerçekleştirdi. Başiskele Sahili'nde saat 21.00'da başlayan programa, Başiskele Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Sahneye çıkan Abdurrahman Uzun, hazırladığı etkili sunumla 15 Temmuz Destanı'nı anlatarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Türkiye'nin darbe geçmişinden bahseden Uzun, "Her darbe ezanımızı, dinimizi ve imanımızı hedef alıyor. 15 Temmuz Destanı biz aziz Türk milletimize her zaman bir destan ve tarih yazacağımızı bir kez daha gösterdi. Bu kahramanlık destanı bir final değil, Türkiye için yeni bir başlangıç olmuştur" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdurrahman Uzun Başiskele Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title