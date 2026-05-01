Aracında el aletleri bulunmayan sürücüler cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilir

Avukat Zeynep Karakuş, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücülerin yolda karşılaşabilecekleri basit teknik arızalara hızlı ve pratik şekilde müdahale edebilmesini sağlamak için bazı el aletlerinin araçlarda bulundurulmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. Özellikle pense, tornavida ve çekiç gibi aletlerin otomobillerde eksik olması halinde sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunan Karakuş, "Türkiye'de Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlar var. Eksikliği halinde cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğimiz. Bunlar özellikle pense, tornavida, çekiç gibi temel el aletleri olarak belirtilmiş. Bunun temel amacı da araç sürücülerinin yolda kalması durumunda biran önce müdahale edilebilmesini sağlamak. Ancak bu tür ekipmanların eksikliği durumunda da bir yaptırımla karşılaşılabiliyor. Yönetmelikte özellikle belirtilen tornavida, çekiç, pensenin eksik olması durumunda yine muayenede de tespiti yapılıyor. Bu sebeple araç sürücülerinin özellikle bu malzemeleri araçlarında bulundurması gerekiyor" diye konuştu.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçlarda pense ve tornavida bulundurmak zorunlu. Bu ekipmanların kriko ve bijon anahtarı gibi temel aletlerle birlikte araçta bulunması gerekiyor. Eksikliği durumunda ise 2026 yılı itibarıyla bin 246 TL idari para cezası uygulanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı