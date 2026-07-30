Haberler

Araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni imtiyaz döneminin sözleşmeleri bugün imzalanacak

Araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni imtiyaz döneminin sözleşmeleri bugün imzalanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmelerin bugün Ankara’da imzalanacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmelerin bugün Ankara'da imzalanacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmelerin bugün Ankara'da imzalanacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu ile Özelleştirme İdaresi Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, ihaleyi kazanan MOI OGG ortaklığı tarafından kurulan TURKA ile imtiyaz sözleşmeleri imza altına alınacak.

Araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni dönemin temellerinin atılacağını belirten Uraloğlu, yeni dönemde istasyon sayısının artırılmasından teknolojik altyapının güçlendirilmesine, vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini söyledi.

210 milyonun üzerinde araç muayenesi gerçekleştirildi

Uraloğlu, 2004 yılında başlatılan özelleştirme sürecinin ardından 15 Ağustos 2007'de ilk özel sektör işletmeli araç muayene istasyonlarının hizmet vermeye başladığını hatırlattı. Geride kalan yaklaşık 19 yılda yaklaşık 50 milyonu muayene tekrarı olmak üzere 210 milyonun üzerinde araç muayenesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

İlk imtiyaz döneminin 15 Ağustos 2027 tarihinde sona ereceğini ifade eden Uraloğlu, bugün imzalanacak sözleşmelerle ikinci 20 yıllık dönemin resmen başlayacağını belirtti.

İstasyon sayısı 352'ye çıkacak

Yeni dönemde vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak önemli yatırımlar yapılacağını belirten Uraloğlu, halen 219'u sabit ve 102'si seyyar olmak üzere toplam 321 noktada verilen araç muayene hizmetlerinin, 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacağını açıkladı.

Uraloğlu, büyükşehirlerde ihtiyaç doğrultusunda 8 kanallı muayene istasyonları kurulacağını, süspansiyon test cihazları, elektronik boyut ölçüm sistemleri, otomatik plaka tanıma altyapısı ve ilerleyen süreçte OBD cihazlarının da devreye alınacağını belirterek, teknolojik altyapının güçlendirileceğini söyledi.

Kredi kartı komisyonu alınmayacak

Yeni dönemde vatandaşların beklentilerinin de dikkate alındığını vurgulayan Uraloğlu, "15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni imtiyaz döneminde TURKA vatandaşlarımızın kredi kartıyla yapacakları araç muayene ödemelerinde hiçbir kredi kartı komisyonu almayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı