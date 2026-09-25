Haberler

Araban'da bağ bozumu başladı, gün pekmezi güneşte günlerce bekletiliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Araban'da bağ bozumu başladı, gün pekmezi güneşte günlerce bekletiliyor
Güncelleme:
+49 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde bağ bozumuyla birlikte dökülgen üzümden gün pekmezi yapımına başlandı. Üretici Hüseyin Mandallı, güneşte günlerce bekletilen gün pekmezinin zahmetli olduğunu, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise pekmezin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bağ bozumu zamanı gelmesiyle birlikte gün pekmezi yapımına başlandı.

Araban ilçesi kırsalında bulunan üzüm bağlarında her yıl son bahar aylarında hasadı yapılan yüksek şeker oranına ve aromaya sahip olan dökülgen üzüm çeşidi ile geleneksel ve oldukça zahmetli bir yöntem olan gün pekmezi (gün balı) yapımına başlandı. Kırsal Esentepe Mahallesi'nde üzüm üreticisi Hüseyin Mandallı, hasat ettikleri üzümlerden kaynatma süresi çok daha kısa tutulan ve kıvam alması için doğal güneş ışığının altında günlerce bekletilen gün pekmezi yapımına başladıklarını ve yapım aşamalarının çok zahmetli olduğunu söyledi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise gün pekmezinin insan sağlığına sayısız fayda sunan güçlü bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Altun, "Çiftçilerimizin her yıl sonbahar mevsiminde doğal olarak yaptığı gün pekmezleri yoğun ilgi görüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İmran Han'ın destekçilerine dikenli barikat

Bu nasıl korku! Başkente uzanan yolları metal dikenlerle çevirdiler
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü

Annesinin yanında sorulan soruyu duyunca suratı bu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!
Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! Kayıtlara bakınca şoke oldu
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Emlak ilanlarında yeni dönem! e-Devlet'te sistem değişiyor

Milyonlar soluğu e-Devlet'te alacak! Sistemin kapsamı genişliyor
Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! İçinde 9 kişi vardı
Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı