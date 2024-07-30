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Apartman Sakinleri BİM Marketin İşgaline Tepki Gösterdi

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Hatay'ın Erzin İlçesinde apartman sakinleri, projeye aykırı değişikliklerle ortak alanı işgal eden BİM Markete binaya astıkları pankartla tepki gösterdiler.

Hatay'ın Erzin İlçesinde apartman sakinleri, projeye aykırı değişikliklerle ortak alanı işgal eden BİM Markete binaya astıkları pankartla tepki gösterdiler.

Erzin İlçesinde 24 daireden oluşan Alya Life apartmanında zemin katında BİM Marketlere ait şube yer alıyor. İddiaya göre apartmanın zemin katında bulunan BİM market, projeye aykırı değişikliklerle ortak alanı işgal eti. Duruma tepki gösteren apartman sakinleri, binaya durumu anlatan pankart astı. Apartmanın üst katına astıkları pankarta "Bu binadaki işyeri Bim Market tarafından projeye aykırı hale getirilerek ortak alanlar haksız ve hukuksuz olarak işgal edilmektedir" yazıldı.

Apartmanın ortak alanına izinsiz müdahale olduğunu söyleyen apartman yöneticisi Mustafa Güllü, "6 Şubat depreminden sonra yapılan denetimler sonucunda Bim mağazasının olduğu bölgede bazı mimari projeye aykırı durumlar tespit edildi. Bunlar birkaç madde olarak göz önünde olan metrekare büyütmek için ortak alanlara camekan büyütülmesi, tabla betonun kesilerek buraya bir asansör kurulması, dışarıya ortak alanlara rampa yapılması gibi. Bunlarla ilgili BİM'in olduğu kat maliki ile görüşme sağladık. Buraların düzeltilmesi konusunda ama herhangi bir dönüş alamadık. Bunun arkasında ihtarname çektik BİM'e yine çözüme ulaşamayınca düzeltilmesiyle alakalı dava sürecini başlattık. Deprem dolayısıyla devletin göndermiş olduğu, mühendislerin gezmesi sonucunda bazı yani ortak alanlara müdahalenin olduğu, ortak alanlara zarar verildiği tespit edildi. Bunlarla alakalı tabi bizim muhatabımız kat maliki olduğu için biz kat maliki kişiyle direkt iletişime geçtik. O da yetkili kişilerle görüşüp sonuç alamadığından bize hiç dönüş olmadı. Biz bunun yetkili merciler ile kat maliki kuruluyla BİM'e ihtarnamede bulunduk noterden yine bir sonuç alamadığımızdan dolayı mecburen hukuk süreci başlatmak zorunda kaldık. Şu anda hukuk süreç devam ediyor. Burada ortak alanlara bir müdahale var kat mülkiyeti kanununa göre ortak alanlar herkesin ortakça kullandığı alanlardır. Ama burada bazı alanların, binanın ortak alanları kendi himayesinde kullandığını tespit ettik. Bunların ortak alanlarının terkini istedik. Şu anda bazı terkini yaptığı yerler var rampa yapmışlar ortak alana kaldırması istedik rampayı kaldırttırdı. Rampa şu anda yok, ama diğer metrekare alanların büyümesi için camekan olsun, diğer binanın tabla döşemeleri, kesikleri, asansör kurdukları bölümde daha herhangi bir eski haline getirme yok" diye konuştu.

Konuyla ilgili apartmanda yaşayan vatandaşlar ise ortak alan usulsüzlüğünün biran önce ortadan kalkması için gerekli yerlere başvurduklarını biran önce bu usulsüzlüğün ortadan kalkmasını istediklerini söyledi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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