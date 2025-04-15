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Apartman Mantolama İşi Yüzünden Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın mantolama işi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. A.D. isimli şahıs, H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunlarla bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Apartmanın dış cephe işini paylaşamadılar: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2351 sokak üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise olay yerinden otomobili ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın ardından kayıplara karışan H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel
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