Aort Yırtılması Geçiren Hasta Eskişehirli Doktorlar Sayesinde Hayata Döndü

Aort atardamarı iki kez yırtıldı, Eskişehirli doktorlar sayesinde sağlığına kavuştu

Her türlü riski göze aldı, kalbini Eskişehirli doktorlara emanet etti

Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya:

"Aort damarı yırtılması kalp damar cerrahisinin en tehlikeli acil durumu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'ne aort damarı yırtığı şikayetiyle gelen ve adeta ölümle burun buruna kalan İhsan Arıkan, alanında uzman doktorların hızlı ve başarılı müdahalesiyle sağlığına ve yeni hayatına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde eşine az rastlanacak bir durum yaşandı. 50 yaşındaki İhsan Arıkan, sabah işe gitmeden önce hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvurdu. Tetkikler sonucunda kendisinin apandisit olarak düşündüğü hastalığın aort atardamar yırtılması olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Arıkan'ın iç kanama geçirdiğinin tespit edilmesiyle birlikte adeta zamanla yarış başladı. Uzman doktorlar tarafından yapılan değerlendirmeyle birlikte hastaya hızlıca müdahale edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde gerekli tedavileri gören İhsan Arıkan, yüksek riskli bir ameliyat geçirmesine rağmen yapılan başarılı müdahale ve tedaviyle birlikte sağlığına kavuşurken, başından geçen zorlu süreci basın mensuplarıyla paylaştı.

"Masada kalma ihtimalimden bahsettiler, 'Olsun, ben size güveniyorum' dedim"

Aort atardamarının yırtılmasıyla birlikte acil müdahaleye alınan İhsan Arıkan, Şehir Hastanesi'ndeki uzman kalp ve damar cerrahisi ekinin başarılı tedavileri sonucunda süreci geride bırakarak sağlığına kavuşup yeniden hayata döndü. Arıkan başından geçen zorlu süreci, "Sabah 6-6 buçuk gibi işe gitmek için kalktığımda rahatsızlandım. En başta kasığıma ağrı girdi, sonra bütün bacağım uyuştu. Ben ilk önce apandisit zannederek hastaneye gittim. Sonra bana 'Bu apandisit değil, senin aort atardamarında yırtılma var' dediler. Bir de iç kanamam varmış. 'Seni yarım saat bir saat içinde ameliyat masasına yatırmazsak yapabileceğimiz hiçbir şey kalmayacak' dediler" şeklinde anlattı. Ameliyat öncesindeki bütün risklerin farkında olduğunu ve buna rağmen inancını hiç kaybetmediğini belirten Arıkan, "Ben her şeyi göze almıştım. Hocam durumu anlattı, büyük bir risk ve hayati tehlikem olduğunu söyledi. Yine de kabul ettim, 'Ne olacaksa olsun' dedim. Masada kalma ihtimalimden bahsettiler, 'Olsun, ben size güveniyorum' dedim. Eğer vadem geldiyse ölürüm, gelmediyse yaşarım. Önce Allah'a sonra doktorlarımıza güvendim. Sağ olsunlar, şükür bugünleri gördüm" ifadelerini kullandı.

"Ameliyat ne kadar zorsa ameliyat sonrası da bir o kadar riskli, çünkü aortun ikinci defa yırtılma ihtimali var"

Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibinde yer alan Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya, aort atardamar yırtığının yüksek ölüm riski taşıyan bir rahatsızlık olduğuna değinerek, tedaviyle ilgili detayları aktardı. İhsan Arıkan'ın operasyonunu başarılı bir şekilde tamamlayan Op. Dr. Kaya, aort yırtıklarında karşılaşılabilecek hayati riskleri, "Hastamızın kalpten çıkan ana aort damarında ciddi bir yırtık olduğu tanısı konmuştu. Sağ olsun kendisi bize güvendi ve ameliyatı da gayet başarılı geçti. Aort damarı yırtılması aslında kalp damar cerrahisinin en tehlikeli acil durumu sayılıyor. Bizim için ameliyat ne kadar zorluysa ameliyat sonrası da bir o kadar riskli. Çünkü aortun ikinci defa yırtılma ihtimali var" şeklinde açıkladı.

"Sadece bu ameliyatların yapıldığı merkezlerde bile tekrar ikinci bir ameliyat yapılamıyor"

Op. Dr. İbrahim Çağrı Kaya'nın bahsettiği şekilde gelişen süreçle birlikte İhsan Arıkan'da ikinci kez aort atardamar yırtılması meydana geldi. Oldukça riskli bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kaya, Arıkan'ın kendisini kararlı bir şekilde doktorların eline teslim ettiğini dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"İlk başta takipleri gayet iyi giderken sonraki kontrolde aort damarından beynini ve kollarını besleyen ve tam da hayati dalların çıktığı kısımdan ciddi bir yeni yırtık geliştiğini tespit ettik. Bu durum zaten başlı başına zorken bir de henüz yeni kalp ameliyatı geçirmiş olması riski daha da artırıyordu. Sadece bu ameliyatların yapıldığı merkezlerde bile tekrar ikinci bir ameliyat yapılamıyor. Kendisine bu durumu anlattık; o da sağ olsun bu riske rağmen bana, ekibime ve hastanemize güvendi. Bu ameliyatı belki kafamızda onlarca defa yaptık İhsan için. Bütün hamleleri tekrar tekrar planlayıp çok ciddi bir hazırlıkla girdik operasyona. 8-8 buçuk saat süren bir ameliyat oldu. Kendisi şu an gayet sağlıklı, takiplerini yapıyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde de taburcu etmeyi planlıyoruz."