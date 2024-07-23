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Anzer Yaylası'ndaki Çay Ocağı Geçmişe Yolculuk Ettiriyor

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Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer Yaylası'ndaki çay ocağı, içerisindeki ürünler ve fotoğraflarla geçmişe yolculuk imkanı sunuyor. Vatandaşlar, burada bulunan antika ürünler ve vefat eden insanların fotoğraflarıyla geçmişi hatırlıyor.

Rize'nin dünyaca ünlü balı ile meşhur İkizdere ilçesinin Anzer Yaylası'nda bulunan çay ocağına girenler adeta gördükleri ile geçmişe yolculuk ediyor.

3 bin rakımın üstünde olan Anzer Yaylası'ndaki Çiçekliköy'ünde bulunan çay ocağı, içerisinde yer alan ürünlerle dikkat çekiyor. Çiçekliköy'de hayatını kaybetmiş olan insanların fotoğraflarının bulunduğu köşe sayesinde vefat edenler köydekiler ve köye gelenlere unutturulmuyor. Aynı zamanda çay ocağının içerisinde antika özelliği olan ürünler de bulunuyor. Çay ocağının içerisine giren vatandaşlar hem vefat eden insanların fotoğraflarıyla hem de antika ürünlerle birlikte geçmişe yolculuk ediyor. Anzer Çiçekliköy muhtarı Aslan Arıca, çay ocağındaki fotoğraflar sayesinde dedelerini tanımayan kişilerin dedesini fotoğraflarla tanıdığını belirtti.

"Buraya gelenler tanımadıkları dedelerini tanıyor"

Köylerinde ölen kişilerin çay ocağında fotoğraflarını sergilediklerini ifade eden Anzer Çiçekliköy muhtarı Aslan Arıcan, "Burada köyümüzde rahmetli olan kişiler bulunuyor. En başta babam olmak şartıyla böyle bir şey yapmaya başladık. Köyümüzde ölenlerinin fotoğraflarını asıyoruz. Çok eski resimlerde var. Yeni ölenleri de hep buraya asıyoruz. Dedesini tanımayanlar buraya gelip dedesini tanıyor. Babasını hatırlamak isteyenler buraya geliyor. Öyle insanlar var ki dedelerini unutmuşlar. Tekrar buraya gelip dedelerini hatırlıyorlar. Benim böyle bir alışkanlığım yoktu. Eski şeyleri asmaya başladım. Bir tane asınca hoşuma gitti. Başka bir tane daha astım. Sonrasında böyle bir yer ortaya çıktı. Hatta vermeyenlerden gizli gizli alıp buraya bile getirdim. Buraya gelenler de dedemin eşyasıydı. Osmanlı döneminden olan bir tüfeğimiz var. Böyle bir hastalık başladı bende. Köyümüzün yaşlı insanları buraya geldiklerinde bu ürünlere bakarak tarihi konuşuyorlar. Gençler bunları bilemez" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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