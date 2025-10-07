Antandros Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları İncelendi

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçenin önemli tarihi miraslarından biri olan Antandros Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Kaymakam Odabaş, kazı alanında Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığındaki ekipten çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Bu yılki kazı döneminde Milattan Sonra 5. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bir kilise ve vaftizhane alanı gün yüzüne çıkarıldı. Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğu belirlenen bu kutsal yapılar, dönemin mimarisi ve sanatını yansıtıyor.

Ortaya çıkarılan kilisenin yer döşemesinde bulunan göz alıcı mozaikler, Kaymakam Odabaş ve beraberindeki heyet tarafından detaylı olarak incelendi. Sanatsal değeri yüksek olan bu mozaiklerin korunma durumu ve kültür turizmine katkı potansiyeli büyük önem taşıyor.

Ayrıca, kilise duvarlarında tespit edilen freskler üzerinde de titizlikle çalışıldığı öğrenildi. Kireç tabakası altından çıkarılan orijinal motifler, dönemin inanç ritüelleri ve sanatsal anlayışı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Kaymakam Ahmet Odabaş yaptığı açıklamada, "Antandros Antik Kenti, hem ilçemiz hem de bölgemiz için hayati öneme sahip bir kültür mirasıdır. Bilimsel çalışmaları büyük bir özveriyle yürüten Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığındaki tüm ekibi tebrik ediyorum. Kaymakamlık olarak, antik kentin ören yeri statüsüne kavuşturulması, ziyaretçi altyapısının geliştirilmesi ve bu tarihi zenginliğin tüm dünya ile paylaşılması adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz," dedi. - BALIKESİR