Antalya haberleri... Altın Portakal'da Antalya Film Forum jürileri açıklandı

Antalya yerel kültür sanat haberine göre 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un jürileri belli oldu.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un jürileri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar devam ediyor.

Festival kapsamında, 2-4 Ekim'de Antalya'da, 4-6 Ekim'de de çevrim içi düzenlenecek Antalya Film Forum'da, bu yıl 206 başvuru arasından 27 proje seçildi. Projeleri değerlendirecek ana jüriler de açıklandı.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'na seçilen 9 projeyi, Avrupa Film Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi ve yapımcı Antonio Saura, yapımcı Selin Vatansever Tezcan, belgesel ve deneysel projelerin fon yöneticisi Teresa Hoefert de Turégano değerlendirecek.

Çekimleri büyük ölçüde tamamlanmış projelere fon ve ağ kurma desteği sağlayan Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda yarışacak 5 projenin jüri üyelerini ise program yöneticisi ve küratörü Anna Hoffman, yapımcı Dilek Aydın ve Nathalie Jeung oluşturdu.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work-in-Progress Platformu jürisinde film programcısı Aurélien Marsais, endüstri program danışmanı Charlotte Reekers ve Türkiye'nin ilk bağımsız belgesel destekçisi Yeni Film Fonu'nun eski yürütücüsü Zeynep Güzel de 5 projeyi değerlendirecek.

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, son kurgusunda aynı oranda Antalya sahnelerinin yer alacağı ulusal uzun metraj bir filme destek olmak amacıyla verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu için yarışacak 3 proje ise yönetmen ve drama danışmanı Deniz Akçay, senarist, yönetmen ve sinema yazarı Uygar Şirin ile yönetmen ve yapımcı Zeynep Koray tarafından değerlendirilecek.

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda seçilen 5 projeyi irdeleyecek jüri ise France TV Dağıtım Başkan Vekili Julia Schulte, Series Mania Forum İş Geliştirme Başkanı Leticia Godinho ve Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP)'ın Yönetim Kurulu üyesi Yamaç Okur'dan oluştu.

Antalya Film Forum'da ödüller 4 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ayrıca forum kapsamında Forum+ bir dizi atölye, ustalık sınıfı ve konuşma etkinlikleri de 2-6 Ekim tarihlerinde fiziki ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.