Antalya yerel haberi... Antalya Büyükşehir Kent Genelinde Aşure İkramlarına Devam Ediyor

Antalya yerel haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla merkez ve ilçelerde aşure ikramlarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla merkez ve ilçelerde aşure ikramlarına devam ediyor.

Muharrem ayı boyunca kent genelinde 40 bin kişiye aşure dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramları sürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; Alanya, Gündoğmuş, Elmalı, Manavgat, Korkuteli, Döşemealtı ve Serik'te binlerce yurttaşa aşure dağıttı.

Büyükşehir ekipleri, Manavgat'ta dört bin kişiye Cumhuriyet Meydanı yanı El Sanatları Çarşısı'nda aşure ikramında bulundu. Alanya'da aşureler ilçenin üç farklı noktasında yurttaşla buluştu. Alanya merkezde Atatürk Anıtı Meydanı'nda, Mahmutlar'da belediye binası önünde, Konaklı'da ise Saat Kulesi önünde toplam 3 bin 500 kişiye aşure ikram edildi. Yurttaşların yanı sıra turistler de ikram edilen aşurenin tadına baktı. Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı'nda da 2 bin 500 kişilik aşure ikramı yaptı. Döşemealtı Kapalı Cuma Pazar girişine kurulan stantta yurttaşlara aşure dağıtıldı. İkrama yoğun ilgi gösteren Döşemealtılılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure ikramlarında personelini de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde mobil aşevinde yapılan etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Cemil Böcek personele aşure ikramında bulundu.

İKRAMLAR 29 AĞUSTOS'A DEK DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin aşure ikramları Muharrem ayı boyunca devam edecek. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, 25 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi pazar yerinde, 26 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da İbradı pazar yerinde aynı gün saat 12.00'de Demre Pazar yerinde aşure dağıtımı yapacak. Aşure ikramları, 29 Ağustos Pazartesi saat 10.00'da Konyaaltı Siteler Mahallesi pazar yerinde yapılacak aşure dağıtımıyla sona erecek.