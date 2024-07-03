Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atama

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Antalya Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütmekte iken, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan Serkan Şahin yeni görevine başladı.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı ve Kütahya Orman İşletme Müdürü Mustafa Doğan Müdür Yardımcılığına atanan Serkan Şahin'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dileyip, hayırlı olsun temennilerinde bulundular. - KÜTAHYA