Mustafa Haşmet İçin Anma Töreni Düzenlendi

Antalya'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği ilk sivil şehit olan Mustafa Haşmet için anma programı düzenlendi.

İstiklal Harbi yıllarında gösterdiği cesaret ve fedakarlık ile Antalya'daki milli direniş ruhunun güçlenmesine önemli katkılar sağlayan ve 17 Şubat 1920'de Kalekapısı önünde İtalyan işgal güçleri tarafından şehit edilen Mustafa Haşmet için anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Antalya ve Akdeniz kıyılarının savunulmasına öncelik verildiğini ifade ederek, "Bugün bu muhteşem coğrafyada yaşayabiliyorsak, Mustafa Haşmet ve Mustafa Ertuğrul Aker gibi büyük kahramanların fedakarlıkları sayesindedir. Onların torunları olarak bize düşen görev, aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere nasıl büyük bir milletin evlatları olduklarını hatırlatmaktır. Büyük kahramanlara karşı vefa duygumuzu kaybedersek, vatan ve millet bilincimizi de kaybederiz. Mustafa Haşmet'i Antalya'da anmak ve tüm Antalyalılara tanıtmak amacıyla bugün böyle bir program düzenledik. Şehit edildiği bu bölgede bir kitabe yapacağız ve Mustafa Haşmet'i yeni nesillere tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından şehit Mustafa Haşmet ve tüm şehitlerin aziz ruhları için dua edildi. Vali Şahin de Mustafa Haşmet'in şehit edildiği alana karanfiller bıraktı.

Antalya Valiliği koordinesinde Kalekapısı önünde gerçekleştirilen anma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Müftüsü Aydın Yığman, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Ayhan Ocak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yurdakul, gaziler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı