Antalya haberleri | Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Antalya haberleri... İlçe esnafını ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye’yi içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan kurtarmak için üretime ve yerel kalkınmaya öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

İlçe esnafını ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye'yi içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan kurtarmak için üretime ve yerel kalkınmaya öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe esnafını ziyaret ederek hem sohbet etti hem de esnafın sorunlarını dinledi.

Türk lirasının değerinin Dolar karşısında düşmesinin gelirlerinde büyük kayba neden olduğunu söyleyen ilçe esnafı, tedarik konusunda da büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Konyaaltı Belediyesi'nin, özellikle küçük esnafın internet üzerinden satışlarını artırmaya yönelik hayata geçirdiği, ücretsiz ve sıfır komisyon ile hizmet verecek 'Konyaaltı Esnafım' uygulamasının çok önemli olduğunu dile getiren ilçe esnafı, uygulama ile birlikte bu alandaki yüklerinin büyük oranda hafifleyeceğini söyledi.

Türkiye'yi içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan kurtarmanın ilk adımının üretim olduğunu belirten Başkan Esen, ayrıca yerel esnafın kazancını artıracak desteklerin de çoğalması gerektiğine vurgu yaptı. Esnafın sorunlarına çözümler üretmeye devam edeceklerini belirten Esen, "Esnafımızı sık sık ziyaret edip dertlerini dinliyoruz. Bize ilettikleri sorunları yetki ve imkanlarımız dahilinde çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

"KARINCA MİSALİ TARAFIMIZI BELLİ EDİYORUZ"

Sömürü sistemi içerisinde ezilmeye mahkum edilen küçük esnafı asla yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Başkan Esen, "Biz, deyim yerindeyse karınca misali su taşıyoruz ve tarafımızı belli ediyoruz. Bizim tarafımız yerel üretici, küçük esnaf ve yurttaşlarımızın tarafıdır" diye konuştu.

Yerel yönetimler olarak sınırlı bütçeye sahip olduklarını hatırlatan Esen, bu bütçeyi en iyi şekilde kullanarak hem temel hizmetleri yerine getirdiklerini hem de bölge halkının sosyal yaşam standartlarını yükseltmeye gayret gösterdiklerini belirtti.

İmkanları doğrultusunda esnafa, öğrencilere, tarım ve hayvan üreticilerine de destek çıktıklarını vurgulayan Esen, "Halkımız müsterih olsun, bir lokmamız dahi kalsa onu da bölüşüp paylaşacağız. İnanıyorum ki bu badireleri hep birlikte atlatacağız. Yeter ki gayret edip halkın gerçek sorunlarını çözüme kavuşturalım. Her zaman dediğim gibi, Allah bizi halkın sorunlarını görmeyen kör, duymayan sağır siyasetçilerden yapmasın" dedi.