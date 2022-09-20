Antalya haberleri! Food Fest Antalya İçin Geri Sayım Başladı

Antalya haberleri: Antalya’yı festival heyecanı sardı. Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla düzenlenecek I. Uluslararası Food Fest Antalya, kapılarını açmak için gün sayıyor. 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek festival, konuklarına tam bir gastronomi şöleni yaşatacak, dünyadan ve Türkiye’den lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

Antalya'yı festival heyecanı sardı. Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla düzenlenecek I. Uluslararası Food Fest Antalya, kapılarını açmak için gün sayıyor. 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek festival, konuklarına tam bir gastronomi şöleni yaşatacak, dünyadan ve Türkiye'den lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

"Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik ve Yerel Ürünlerin Desteklenmesi" temasıyla düzenlenecek I. Uluslararası Food Fest Antalya, 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Geri sayımın başladığı I. Uluslararası Food Fest Antalya, gastronomi dünyasının duayenlerini bir araya getirecek. "Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla gerçekleşecek uluslararası festival, Antalya Karaalioğlu Parkı'nda dünyanın dört bir yanından gelen konukları ağırlayacak.

Kentin saklı kalmış lezzetlerini uluslararası arenaya taşıyacak, Türkiye'den ve yurt dışından Michelin yıldızlı ve ünlü şeflerinin, sektör temsilcileri ve profesyonellerinin buluşacağı, dünyanın dört bir yanından konukların ağırlanacağı festival, birbirinden renkli, bilgilendirici ve keyifli etkinliğe ev sahipliği yapacak.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLERDEN LEZZET ŞOV

Uluslararası Food Fest Antalya, 23 Eylül Cuma günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Ceyda Düvenci, Dilara Koçak, Sahrap Soysal gibi isimlerin de katılımıyla gün boyunca Antalya mutfağı ve sürdürülebilirlik gibi gastronomiye yönelik pek çok farklı başlıkta panel ve söyleşilerin düzenleneceği festival, ünlü şeflerin ve isimlerin workshop'larıyla renklenecek. René Frank, Merlin Labron-Johnson gibi dünya çapında tanınmış şeflerle workshop'ların gerçekleşeceği festivalin ilk günü, akşam saatlerinde ünlü şarkıcı Tuğba Yurt'un konserine sahne olacak.

SABAH ZEYTİN HASADI, AKŞAM IŞIN KARACA KONSERİ

Festivalin ikinci günü (24 Eylül Cumartesi), Antalya Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı etkinliğiyle başlayacak. Zeytinpark'ta gerçekleşecek zeytin hasadının ardından gün boyunca panel, söyleşi ve workshop'larla devam edecek. Luigi Taglienti, Rafa Soler, Joann Artieda, Arda Türkmen, Jeno Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal gibi ünlü isimlerin katılacağı workshop ve söyleşilerin ardından akşam şarkıcı Işın Karaca'nın konseriyle festival coşkusu doruğa ulaşacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞEFLERİ ANTALYA'DA

Festivalin son günü (25 Eylül Pazar) ise İpek Kozasından Portakal Çiçeği Broşu Yapımı etkinliğiyle başlayacak. Ardından gün boyunca ünlü şefler Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshop'lar, çok sayıda panel ve söyleşi düzenlenecek. I. Uluslararası Food Fest Antalya, akşam saatlerinde düzenlenecek Akustik Konser ile sona erecek.

PANELLER SEKTÖRE IŞIK TUTACAK

Fastival süresince, her biri alanında uzman isimlerin katılımıyla Temiz Tarım, Nitelikli Tarım, Sürdürülebilir Gastronomi, Şeflerin Yerel Mutfağın Tanıtımında Etkisi, STK'ların Turizm Gastronomisinde Etkin Rolü, Geleceğin Gıdalarında Baharat Madenciliği, Antalya Otellerinin Gastronomideki Başarısı, Biyoçeşitliliğin Şefler için Önemi, Antalya'nın Gastronomi Turizmindeki Payı gibi panellerde sektöre ışık tutacak pek çok konu ele alınacak.