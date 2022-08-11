Antalya haberleri | Antalya Büyükşehir, 40 Bin Kişiye Aşure İkram Edecek

Antalya bölgesinden gelen habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde toplam 40 bin kişiye aşure ikram edecek. Büyükşehir ekipleri tarafından Muratpaşa İlçesi Kapalı Yol’da yapılan aşure ikramına vatandaşlar ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde toplam 40 bin kişiye aşure ikram edecek. Büyükşehir ekipleri tarafından Muratpaşa İlçesi Kapalı Yol'da yapılan aşure ikramına vatandaşlar ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığı Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramı yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi merkez ve Alanya aşevleri tarafından hazırlanan aşureler, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede vatandaşlara ikram edilecek. İlk olarak Muratpaşa İlçesi Kapalı Yol'da dağıtıma başlayan ekipler yaklaşık 3000 kişiye aşure ikramında bulundu. Kapalı Yolda kurulan stantlarda gerçekleşen ikramlara vatandaşlar ve kenti gezmek için gelen yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

19 İLÇEDE AŞURE İKRAMI OLACAK

Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik ve paylaşımının en üst seviyede yaşandığı kutlu bir ay olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Ateş, "19 ilçede tüm vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunacağız. Başkanımız Muhittin Böcek'in Muharrem Ayı mesajını ileteceğiz. Bu güzel geleneği vatandaşlarımızla dolu dolu yaşayacağız" dedi.