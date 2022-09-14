Antalya haberi... Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Amacımız Muasır Uygarlığı Geçme İdealini Kendisine Amaç Edinen Gençler Yetiştirmek

Antalya haberine göre Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor ve Antalya Teknoloji Okulları arasında protokol imza töreninde, “Dünyayla rekabet edecek nitelikte ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği muasır uygarlığı geçme idealini kendisine amaç edinen gençler yetiştirmek temel amacımız” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor ve Antalya Teknoloji Okulları arasında protokol imza töreninde, "Dünyayla rekabet edecek nitelikte ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği muasır uygarlığı geçme idealini kendisine amaç edinen gençler yetiştirmek temel amacımız" dedi.

Muratpaşa Belediyespor, Türk basketboluna yeni sporcular kazandırmak için Antalya Teknoloji Okulları'yla iş birliği protokolü imzaladı. Belediye'de yapılan prtokol imza törenine Belediye Başkanı Uysal, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Derya Karakoç, Antalya Teknoloji Koleji Okulları sahibi İlhan Şahin katıldı.

Şahin, imzalanan protokolle Muratpaşa Belediyespor'un küçük yaş kategorilerinde forma giyen basketbolcularının burslu olarak eğitimlerine okullarında devam edeceğini söyledi. Şahin, "Hem okul takımımızı temsil edecekler hem de bölgemizde Muratpaşa Belediyespor'u temsil edecekler" dedi. Amaçlarının Türkiye'de şampiyonluklar elde eden bir takım olduğunu belirten Şahin, desteği dolayısıyla Uysal'a teşekkür etti.

Sporu bir "sihir" olarak gördüğünü belirten Uysal, "Dünyayla rekabet edecek nitelikte ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği muasır uygarlığı geçme idealini kendisine amaç edinen gençler yetiştirmenin temel amacımız" dedi. Buna destek verdiği için Antalya Teknoloji Okullarına teşekkür eden Uysal, "İş birliğimiz çok değerli sporcuların yetişmesine, gençlerimizin çok güzel hedefler etrafında birleşmesine ve çok önemli başarılara imza atmalarında katkı sağlayacaktır" diye konuştu.