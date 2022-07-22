Antalya haber... Muratpaşa Doğa Kampı'nda Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Doğa Kampı'nda yeni dönem başlıyor. 26 Temmuz Salı günü başlayacak yeni dönem için kayıtlar belediyenin internet sitesi üzerinden devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta düzenlediği doğa kampında üçüncü dönem sona erdi. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleşen üç günlük kamp için çocuklar, salı öğle saatlerinde kampta bir araya geldi.

Kampın tanıtımı ve kuralların anlatılmasının ardından çadır kurma eğitimiyle çocuklar kampa yerleşti. İlk günün oyunlar ve Zeytinpark'ta yürüyüşle devam ettiği kampta saat 23.00'ü gösterdiğinde herkes çadırında uykuya geçti. Kampta ikinci gün saat 08.00'de başladı. Birlikte yapılan kahvaltının ardından çocuklar ipli tırmanıştan afet çantası hazırlamaya ve doğada yaşamanın inceliklerinin öğretildiği eğitimlere katıldı. Kampın son gününde ise sosyal medya kullanımı, nefes ve kahkaha terapisi, yaratıcı drama ve felsefe eğitimi, dron ve robotik-kodlama atölyeleri düzenlendi. Çocuklar, öğle saatlerinde kamptan ayrıldı.

10-15 yaş grubuna yönelik kamp, her hafta üçer günlük dönemler halinde eylülün ilk haftasına kadar devam edecek. Kamp için kayıtlar belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

ANKA / Yerel