Antalya haber! Konyaaltı'nda Okullar Yeni Döneme Hazır

Konyaaltı'nda bulunan okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırladıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için gelen talepler doğrultusunda okullardaki çalışmalarını dönem boyunca sürdüreceklerini açıkladı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan eğitim kurumlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Okulların bakım-onarım, boyama, çevre ve peyzaj düzenlemesine haftalar önce başlayan Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, birçok okulda çalışmalarını tamamlarken bazı okullarda çalışmalarını sürdürüyor. Okullarda devam eden çalışmaları yeni dönem başlamadan bitireceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, talepler doğrultusunda okulların ihtiyaçlarını dönem boyunca karşılayacaklarını söyledi. Belediyenin boyama, çevre düzenlemesi, Atatürk büstü boyaması, oyun ve oturma alanlarını bitirdiği okullar şu şekilde; Fahrettin Sert İlkokulu, Cahit Ünver İlköğretim Okulu, İlhami Tankut İlkokulu, Konyaaltı İlkokulu, Cemile Sert Ortaokulu, Hurma Yarbay Pınar İlkokulu, Bahtılı Hasan Fatma Çavlı Ortaokulu, Abdurrahman Neriman Bileydi İlk ve Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu, Hasan Fatma Çavlı Ortaokulu, Konyaaltı Lisesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin belirli bölgeleri. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise okul bahçelerinin peyzaj düzenlemesi, ağaç budaması ve ağaç dikimini yaparak daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı.

"YAPILABİLECEK EN SAĞLIKLI VE KALICI ÇALIŞMAYI YAPIYORUZ"

Konyaaltı Belediyesi, son 2 ayda yaklaşık 30 okulda çalışma yaptı. Özellikle kış aylarında yağmur yağdığı zaman okul bahçelerinde su birikintileri oluştuğunu belirten Başkan Esen, bu sorunları gidermeye yönelik altyapı çalışmaları yaptıklarını da ifade etti. Eğitim konusuna her zaman büyük önem verdiklerini söyleyen Esen, "Ailelerin içi rahat olsun. Çünkü çocukları daha sağlıklı koşullarda eğitim alacak. Yaptığımız her çalışmanın kalıcı olmasını sağlıyoruz. Çünkü her yıl aynı yeri tekrar yapıp maddi anlamda yükümüzü artırmak istemiyoruz. Bu yüzden yapılabilecek en sağlıklı ve kalıcı çalışmayı yapıyoruz. Biz bu anlayışı her hizmetimizde göz önünde bulunduruyoruz. Tahtaya bir çivi bile çaksak bunu en iyi ve en sağlıklı şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Okullarımızdaki çalışmaları da bu anlayış ile yaptık. Çünkü halkın bir kuruşunu bile heba edecek lüksümüz yok" dedi

"BİZİM AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZ VE ÖĞRETMENLERİMİZİN KALİTELİ BİR ORTAMDA EĞİTİM FAALİYETLERİNE DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAMAK"

İlçede bulunan okul idareleri ile sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Esen, eğitim kurumlarının fiziki koşullarını iyileştirmek için ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Öğrencilerin daha hijyenik ve kaliteli bir ortamda eğitim almaları için okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte çalışmalarına başladıklarını belirten Esen, "Bizim amacımız öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin kaliteli bir ortamda eğitim faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizdeki okulların fiziki koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için okul bahçelerinde hem eğlenceli hem de öğretici oyun alanlarını yapıyoruz. Bunun yanında, yağmur suyu giderleri, parke döşeme, bahçelerde yeşil alan oluşturma, okulların iç-dış boyaması vb. birçok çalışmayı yapıyoruz. Dönem içerisinde okullarımızı ziyaret edip öğrencilerimiz ile bir araya da geliyoruz. Bu buluşmalarda öğrencilerimizin birçok talebi oldu. O talepleri de yerine getirdik. Şimdi öğrencilerimiz bu sürprizler ile karşılaşınca çok mutlu olacak. Bu da bizim için en büyük ödül. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize ve ailelere kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.