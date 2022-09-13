Antalya haber! Ahilik Haftası, Kumluca'da Kutlandı

Antalya haberler: Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ile beraber Ahilik Haftası kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ilk üye ve ilk başkanlardan Orhan Turgut’u, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın en genç üyesi Ömer Ökkeş Saygılı’yı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının en yaşlı üyesi Feridun Keçicioğlu’nu ziyaret ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar ile beraber Ahilik Haftası kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın ilk üye ve ilk başkanlardan Orhan Turgut'u, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın en genç üyesi Ömer Ökkeş Saygılı'yı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının en yaşlı üyesi Feridun Keçicioğlu'nu ziyaret ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan Başkan Köleoğlu, "Ahilik teşkilatı, asırlardır ahilik felsefesini yaşayan esnaf yetiştirmiş, mesleğinde ehil olmayanlara asla ahilik belgesi vermemiş, esnaf ve sanatkarlar arasında çıraklık, kalfalık ve ustalık hiyerarşisi oluşturmuş, çalışma hayatının yanı sıra sosyal hayatın gelişmesine de katkı sağlamıştır. Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydaşı olan insanı esas almıştır. Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Selçuk Çınar ile birlikte ahilik kültürünün ilkelerini esas alan bir anlayışla hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda bugün Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ilk üye ve ilk başkanlardan Orhan Turgut'u, Esnaf ve Sanatkarlar Odasının en genç üyesi Ömer Ökkeş Saygılı'yı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasının en yaşlı üyesi Feridun Keçicioğlu'nu ziyaret ederek beraber çiçek ve plaketlerini takdim ettik" dedi.