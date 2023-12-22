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Antalya Gazipaşa'ya yeni Başsavcı atandı

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Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) son kararnamesiyle Antalya'nın Gazipaşa ilçesine Başsavcı olarak atanan Tarık Korkmaz'a, Kaymakam Orhan Altun hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) son kararnamesiyle Antalya'nın Gazipaşa ilçesine Başsavcı olarak atanan ve görevine başlayan Tarık Korkmaz'a, Kaymakam Orhan Altun hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) 21 Aralık 2023 tarihli ve 2445 sayılı İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Adli Yargı Kararnamesi'ne göre, Gazipaşa'da 2,5 yıldır görev yapan Cumhuriyet Savcısı Tarık Korkmaz, Başsavcı olarak atandı.

İlk ziyaret Kaymakam Altun'dan

İlçede başsavcılık makamını daha önce vekaletten yürüten Korkmaz'ın Başsavcı olarak atamasının hemen ardından ise ilk ziyareti Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun yaptı. Kaymakam Altun, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamasında "Gazipaşa'da Cumhuriyet Savcısı iken Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Tarık Korkmaz'a yeni görevinde başarı dileğimizi ilettik. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gazipaşa'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Korkmaz, nezaket ziyaretinden dolayı Kaymakam Altun'a teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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