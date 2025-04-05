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Antalya'da Yolcu Otobüsü Yavaşlayan Otomobile Çarptı

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Manavgat ilçesinde, kırmızı ışıkta durmaya çalışan otomobile yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu büyük maddi hasar meydana geldi, ancak şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü böyle çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil hurdaya dönerken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Aşağı Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Mehmet Küçük idaresindeki 07 LHL 81 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, kırmızı ışık yandığı için kavşak öncesinde yavaşladı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Mustafa Kervali'nin kullandığı Metro turizme ait 07 LFR 07 plakalı Temsa marka şehirlerarası yolcu otobüsü, yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrularak geldiği yöne dönerken, otobüs ise ancak yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kaza sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda araçta bulunan sürücü ve yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, otobüsün arkadan otomobile yaklaştığı ve çarpışma anında otomobilin büyük bir şiddetle savrulduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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