Antalya'de ritüel bozulmadı, deniz tutkunları 2026'ya da denizde girdi

Antalya'da yaz-kış demeden denize girenler grubu, 20 yıldır sürdürdükleri gelenek kapsamında 2026 yılını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde karşıladı. Gece yarısında Türk bayraklarıyla denize giren grup, yeni yılın ilk dakikalarını Akdeniz'de geçirdi.

Antalya'da yaz-kış demeden denize girenler grubu, 2026 yılını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde karşıladı. 20 yıldır gelenek haline gelen etkinlik, pandemi dönemi dışında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilirken, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Gece saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla geri sayım yaparak yeni yılı denizde karşıladı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise grup üyeleri hep birlikte denize girerek 2026 yılının ilk dakikalarını Akdeniz'in serin sularında geçirdi.

Hava sıcaklığının 9 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, deniz tutkunları suyun sıcaklığından memnun olduklarını ifade etti. Denize girmeden önce sahilde yaktıkları ateşin etrafında toplanan grup, Türk bayrağı eşliğinde denize girdi.

Grup üyelerinden İsmail Çankaya, her gün sabah erken saatlerde denize girdiklerini belirterek, "Her gün sabahsaat 07.00'de denize giriyoruz. Herkesin yeni yılı kutlu ve mutlu olsun. Yeni yılı denizde karşıladık, denizin suyu sıcaktı" dedi.

Etkinliğe üçüncü kez katılan 10 yaşındaki Çınar Dağlı ise enerjisiyle dikkat çekti. Dağlı, "Su soğuk değildi, ılıktı. 12 ay denize girdiğim için çok mutluyum, herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Yıllardır bu geleneği sürdürdüklerini belirten Ali İhsan Yılmaz da, "Biz 30-35 yıldır yaz kış denize giriyoruz. 2026 yılının ülkemiz için huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Antalya'nın geleneksel etkinliklerinden biri haline gelen yeni yılı denizde karşılama buluşması, renkli görüntülerle sona ererken, katılımcılar 2026 yılının sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennileriyle sahilden ayrıldı. - ANTALYA