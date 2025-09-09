Antalya'da Yaz Tatili Sona Erdi, Sahillerde Yoğunluk Azaldı

Yaz tatilinde tıklım tıklım dolan dünyaca ünlü sahildeki doluluk oranı, okulların açılmasının ardından yerli tatilci ve kent sakinlerinin çekilmesiyle neredeyse yarı yarıya düştü.

Turizm kenti Antalya'da yaz sıcaklığı sürüyor. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 61 ölçüldüğü kentte, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından sahillerdeki yoğunluk da gözle görülür şekilde azaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki doluluk oranı, okulların açılmasıyla birlikte yaz tatilinde Antalya'yı tercih eden yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle neredeyse yarı yarıya düştü. Sahilde yabancı turistlerin yoğunluğu ise dikkat çekti. Sahildekiler Akdeniz'in berrak sularında deniz keyfini sürdü, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti. Sahili kuşbakışı gören varyanttaki terasa gelenler ise eşsiz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekildi.

"Suyu on numara"

Okulların açılmasına rağmen bazı yerli tatilcilerin iş ve izin planlamasının bu aya sarkmasıyla sahile çocuklarıyla geldiği görüldü.

Konya'dan ticaret için Antalya'ya gelen vatandaşlardan Faruk Karakaş, "Seydişehir'den hem tatil hem ticaret amaçlı geldim. Antalya çok güzel. Denizi görünce dayanamadım" dedi.

Ailesiyle birlikte Ankara'dan tatil için gelen Aydın Arslanoğlu da, "İznim bu zamana olabildi. Antalya'nın çok sıcak olduğunu, en güzel aylarının eylül-ekim arası olduğunu söylediler, izne ayrılmışken geleyim dedim. Çocukların okulları var ama artık 1 hafta astık. Çocuklar için geldik diyebilirim. Antalya çok güzel, suyu on numara. Konyaaltı en beğendiğim yerlerden. Tatillerde çok kalabalık oluyormuş ama şu an o kadar yoğun değil. Fakat turistler yine oldukça fazla" dedi. - ANTALYA