Antalya'da Ulaşım Sorunu Turizm Personelinin Yaşam Kalitesini Düşürüyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'da ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle turizm personelinin ulaşımının her geçen gün daha da zorlaştığını belirterek, ulaşım sıkıntısı ile kentteki yaşam kalitesinin hızla düştüğünü söyledi.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde Antalya'da trafiğin neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek, turizm personelinin akşamüstü evlerine varmalarının iki, iki buçuk saate kadar çıktığını, bunun da yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğini söyledi. Personelin sabah 06.00'da evinden çıktığını ve aksam 19.00–19.30'da evine döndüğünü kaydeden Saatçioğlu, "Kadın istihdamının her platformda artmasını istiyoruz. Peki bu çalışma saatleri ile nasıl olacak. Ev halkı saat kaçta evine dönecek, kaçta ev işlerini yapacak ve çocukları ile zaman geçirecek? Antalya'da turizm sadece güzel doğa, sahil ve lüks oteller değil, Antalya'da turizmin en önemli sermayesi emek veren çalışanlardır. Turizm çalışanının yaşam standardını öldürüyoruz. Güler yüzlü ve motivasyonu yüksek olan personel bizim en büyük sermayemizdir. Fakat yaşam kalitesi düştükçe personel de ne güleryüz ne de motivasyon kalıyor" dedi.

"Neden trafik lambaları senkronize olup trafik akışını yönetmiyor"

Antalya'da nüfusun diğer şehirlere göre çok daha hızlı arttığını ifade eden Saatçioğlu, bunun da rasyonel planlama ve küçük yatırımlar ile az da olsa iyileştirilebileceğini söyledi. Saatçioğlu, "Bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum. Trafiği yoğun kavşaklarda akıllı trafik lambalarına yatırım yapılmalı. Yapıldıysa da az yapıldı. Google haritada yoğun kavşakları kırmızı renk olarak görmekteyiz. Neden trafik lambaları senkronize olup, trafik akışını yönetmiyor? ve neden trafik kavşaklarında yeterince yönlendirme ve trafik akış şeması oluşturulmadı? Yapıldıysa da maalesef çok yetersiz. Birçok insan kavşağa yaklaştığında şerit değiştirmek zorunda kalıyor. AVM'lerin önleri en büyük sorun. Trafik akışının kilitleneceğini yetkililer hiç mi görmedi veya hayal edemedi? AVM'lerin artık şehir dışında olması, taşınması gerektiği inancındayım. Geçmişte yapılan şehir içi battı çıktılar az da olsa trafiği rahatlattı ama artık çok yetersiz kalıyor. Otellerin ve şirketlerin aynı anda yola koyulan servisleri trafiği göz ardı edemeyecek kadar olumsuz etkiliyor" dedi.

Sadece Lara bölgesinde 26 otelin yer aldığını ve her otelden ortalama 10 otobüs kalktığını, 260 otobüsün aynı anda yola koyulduğunu ifade eden Saatçioğlu, her bir otobüsün şehir içinde mantıksız yerlerde indi bindi yapmasının da ciddi sorunlar oluşturduğunu söyledi. Saatçioğlu, "Lara bölgesi özellikle turistler tarafından

çok rağbet gören bir bölge. Online rezervasyon alan en yoğun bölgemiz. Havaalanı ve şehir merkezine yakın olması ciddi avantaj sağlıyor. 26 otelde ortalama bin 250 kişi konaklıyor, 32 bin 500 misafirin sadece yüzde 20'si tramvay kullansa günde beş ile altı bin kişi kendi imkanları ile şehir merkezine gider ve Antalya esnafına da katkısı olur. Lara bölgesinde yaklaşık 12 bin çalışanı unutmayalım, onların da bir bölümü kullanacaktır. Tramvay, toplu ulaşımda medeniyettir. Oteller olarak personele ulaşım ücreti verip daha esnek çalışma saatleri sağlayabiliriz. Şu anki hali ile tüm oteller aynı saatte personelini işe başlatıyor ve aynı saatte işi bırakıyor servis saatlerine bağlı oldukları için. Halbuki biz personelimize esnek çalışma saatleri sağlayabiliriz. Böylece kısmi de olsa özellikle kadın istihdamını artırma şansımız olacaktır" diye konuştu. - ANTALYA