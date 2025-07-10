Antalya'da Sıcak Havadan Bunalan Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor

Antalya'da Sıcak Havadan Bunalan Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor
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Antalya'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve yüksek nem oranı, çocukları parklardaki süs havuzlarına yönlendirdi. Deniz imkanı olmayan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte havuzda serinlemeye çalışırken, bir sokak köpeği de serinlemek için havuza girdi.

Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen parklarda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Antalya'da 35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığına yüzde 85 nem eşlik edince, hissedilen sıcaklık daha da arttı. Sıcaktan bunalan Antalyalılar ve yabancı turistler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Denize girme imkanı olmayan çocuklar ise parklarda bulunan süs havuzlarını tercih etti.

Süs havuzuna arkadaşları ile birlikte girerek serinlemeye çalışan Eren Aras isimli küçük çocuk "Deniz uzak hava çok sıcaktı serinlemek için buraya geldik, yüzüyoruz. Adanalı Memocan'a buradan meydan okuyorum" dedi.

Sokak köpeği de süs havuzunda serinledi

Antalya'nın yaya yoğunluğunun en fazla olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde (Kapalıyol) sıcaktan bunalan bir sokak köpeği de süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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