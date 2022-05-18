Antalya'da Rehabilitasyon Merkezi'ne Enfest Kapsamında 1.000 Ziyaretçi - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) kapsamında özel bireyler, aileleriyle birlikte piknikte buluştu. Ayrıca ENFEST kapsamında Döşemealtı ilçesine bağlı okullardan bin öğrenci, farkındalık için Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl mayıs ayının 2. haftası farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) farklı etkinliklere sahne oldu. Festival kapsamında Özel Büyükşehir Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Kepez Kent Ormanda piknikte bir araya geldi. Dans edip aileleriyle halay çeken özel bireyler eğlendi. Öğrencilere, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan uçurtmalar hediye edildi.

1.000 ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ

Ayrıca Döşemealtı ilçesine bağlı okullardan öğretmenler ve öğrenciler 50'şerli guruplar halinde festival boyunca Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek farkındalık etkinliklerine katıldı. Festival süresinde yaklaşık bin öğrenci, Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

"BİRLİKTE ETKİLEŞİM İÇİNDE OLMAKTAN ÇOK MUTLU OLDUM"

Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Erarslan, farkındalık etkinliğini çok beğendiğini ifade ederek etkinlikler kapsamında neler yaptığını anlattı. Erarslan, "Özel arkadaşlarımızla birlikte etkileşim içinde olmaktan çok mutlu oldum. İnşallah onlarda mutlu olmuşlardır. Bileklik, ayraç ve ebru sanatı etkinlikleri yaptık" dedi.

"SIK SIK BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Bir başka öğrenci Sude Naz Değirmenci, " Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bize böyle güzel bir imkan sağlayarak buraya getirmiş olması beni çok mutlu etti. Burada arkadaşlarımızla voleybol oynadık, onların yaptığı gibi atölye masalarında boyamalar yaptık. Bizimle özel arkadaşlarımız sohbet etti. Bence bizim geldiğimiz gibi normal okullara da böylesi güzel etkinlikler düzenlenmeli ve sık sık bir araya gelmeliyiz" diye konuştu.

"ONLARI HER ZAMAN MİSAFİR ETMEKTEN ONUR DUYARIZ"

Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Mustafa Kılınç, "ENFEST kapsamında, Döşemelatı'nda bulunan eğitim kurumlarından öğrencileri okulumuza davet ettik. Gelen öğrenci arkadaşlarımızın bizdeki öğrenci arkadaşlarımızla tanışmasını, kaynaşmasını hedefliyorduk. Misafir öğrencilere yaptıkları etkinliklerdeki ürünleri hatıra amaçlı hediye ediyoruz. Gelen geri dönüşlerde öğrencilerin ziyaretlerden çok mutlu olduklarını öğrendik. Büyükşehir Belediyesi olarak onları her zaman misafir etmekten onur duyarız" dedi.