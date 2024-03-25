Antalya'da Orman Haftası Kutlaması

Antalya'nın Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu öğrencileri, 21-26 Mart Orman Haftası'nı ormanlık alana fidanlar dikerek kutladılar.

21-26 Mart Orman Haftası'nı kutlayan Gazipaşa Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu 2-A Sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri İhsan Bilici eşliğinde, Demirli Çeşme Orman Deposu yakınlarında bulunan ormanlık alanda "Geleceğe Nefes" sloganı ile fidan diktiler. Fidan dikiminin ardından ise diktikleri fidanlara can suyu verdiler. Öğrencilerin doğaya olan bağlılıklarını arttırmak ve ormanların insan hayatı için önemini anlatmak için düzenlenen etkinlik, öğrencilerin çeşitli fidanlar dikerek öğretmenleri ile toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi. - ANTALYA