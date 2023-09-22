Antalya'da Öğrencilerden "Trafikte Ben de Varım" Etkinliği

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş İlçe Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Trafikte Ben de Varım” etkinliği düzenlendi. Yaya önceliğine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yaya geçitlerine boyalarla el izlerini bıraktı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş İlçe Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Trafikte Ben de Varım" etkinliği düzenlendi. Yaya önceliğine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yaya geçitlerine boyalarla el izlerini bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de sürüyor. Bu kapsamda Gündoğmuş ilçesinde öğrenciler tarafından "Trafikte ben de varım" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Yeşilyurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Atik de katılım sağladı.

YAYA GEÇİDİNE EL BASTILAR

Etkinlik kapsamında Şehit Orman Mühendisi Abdullah Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu, Merkez İlkokulu ve Kardelen Anaokulu öğrencileri Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması olan "Şehrini Keşfet Gelecek İçin Enerjini Koru" yazılı pankart eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler plastik eldivenleri giyerek ellerini boya kovalarına daldırdı ve daha sonra yaya geçitlerine ellerini bastı. Öğrencilerin el izleriyle renklendirdiği yaya geçidi ile sürücülerin uyarılması ve yaya önceliğine dikkat çekilmesi hedefleniyor.