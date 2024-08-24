Antalya'da Kiracılar Tahliye Taahhütnamesi Yüzünden Sokakta Kaldı

Antalya'da kira konusunda anlaşmazlık yaşadıkları ev sahibinin, imzaladıkları tahliye taahhütnamesini devreye sokması ile anne ve kızı sokakta kaldı. Geceyi eşyalarının başında geçiren anne-kız şimdi başlarını sokabilecek bir yer arıyorlar.

2022 yılında ev kiralayan ve o dönemde imzalanan tahliye taahhüdü anne ve kızının başlarına bela oldu. Kira artışı ile anne ve kızı, anlaşmazlık yaşadığı ev sahibinin tahliye taahhüdünü devreye sokmasının ardından bir anda kendilerini sokakta buldu. Dün, anne ve kızının oturdukları Güvenlik Mahallesi 265 sokak üzerindeki ikamete gelen avukatlar ve icra memurları tahliye işlemi gerçekleştirdi. Geceyi eşyalarının başında sokakta geçiren anne-kız, başlarını sokabilecekleri bir yer arıyor.

3 ay sonra yeni zam istedi

Kızının rahatsızlığı nedeniyle hastanede yattıkları dönemde görülen mahkemeye katılamadıklarını ve taahhüt nedeniyle tahliyeye kararının verildiğini belirten anne Hülya Gökkara, "Biz evi çilingircilik yapan bir kişiden kiraladık. Ev sahibini tanımıyorduk, bize bir kağıt imzalatmıştı. İlk yıl kiraları günü gününe ödeyerek oturmaya devam ederken, senesi geldiği zaman çoğalttık. Ama 3 ay sonra ev sahibi 'Bana bu para yetmez" diyerek eve geldi. "Ben tekrar kontrat istiyorum. Bu kira bana az, ister yap, ister çık' dedi" ifadelerini kullandı.

"Suyumu bile komşularım getiriyor"

Ev sahibinin isteği üzerine yeniden kontrat yaptığını ve TÜFE üzerinden zam yaptığını, IBAN'dan ödemesini aksatmadan yaptığını savunan Gökkara, "Şu anda benim ev sahibine borcum değil, alacağım var. Kızımın rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğumuz süreçte mahkemeye gidemediğimiz için tahliye kararı çıkmış. Biz buna itiraz ettik. Ama itirazın sonucunu beklerken, ellerinde tahliye taahhüdü olduğunu belirterek evi boşaltacaklarını söylediler. İtirazımızı ettiğimizi, bunun sonucunun beklenmesi gerektiğini belirttik. O gün geri gittiler ama dün sabah tekrar geldiler. Evi boşaltmak zorunda olduklarını, ev sahibinin bizi bu evde istemediğini, zamanda vermediğini belirterek eşyaları dışarı çıkardılar. Geceyi kızımla birlikle eşyaların başında sokakta geçirdik. Şu anda suyumu bile komşularım getiriyor" dedi.

"Kimse hataya düşmesin"

Annesi ile birlikte sokakta kalan ve geceyi eşyaların başında geçiren Sibel Topcuoğlu ise avukatlar ve icra memurları ile birlikte evin boşaltılmasının arından evin anahtarının değiştirildiğini belirterek, "2022'de evi kiraladığımızda tahliye taahhüdü imzalatıldı. Sakın kimse bu hataya düşmesin, tarihsiz taahhüt imzalamasın, daha sonra başınıza bela olabiliyor. Ev sahibi ben yokken eve gelerek anneme evi görmek istediğini, kiranın az olduğunu ve ikinci bir kontrat yapmak istediğini söylemiş. Son zamdan 3 ay sonra yeni kontrat ve zam yaptık" şeklinde konuştu.

Başlarını sokacak bir ev arıyorlar

Sibel Topçuoğlu, imzalatılan tahliye taahhüdünü gerekçe göstererek tahliye davası açıldığını belirten Topcuoğlu, "İki ay sonra da ilk girdiğimizde imzalanan taahhütname gerekçe gösterilerek dava açıldı. Geçtiğimiz günde evi tahliyeye geldiklerini belirttiler. 25 gün hastanede yatmıştım. O zaman davaya katılamadık, o zaman tahliye kararı çıkmış. İstinafa itiraz ettik. Bana her hangi bir evrak gelmemişti. Dün de icra memurları ve avukatlar geldi. Bir evrak istedim, ama avukatlar ev sahibinin tahliye taahhüdü ile istediği zaman evden çıkarabileceğini söylediler. Eşyaları dışarı çıkardılar, annemle birlikte geceyi dışarda geçirdik. Annemle yalnız yaşıyorum, yardım bekliyoruz. Barınacak bir yere ihtiyacımız var" dedi. - ANTALYA