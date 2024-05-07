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Antalya'da kaybolan çiftin izleri bulundu

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Antalya Alanya'da kaybolan Nuran Şahin ve sevgilisi Gökmen Fetullah Kaya'nın izleri bulundu. İkiliyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

52 yaşındaki Nuran Şahin, yaklaşık 3 hafta önce hastaneye diye gittiği Antalya Alanya'dan kayıplara karıştı. Nuran Şahin'den 2 gün sonra ise sevgilisi Gökmen Fetullah Kaya motosikletiyle sırra kadem bastı. İlk etapta birlikte kaçtıkları düşünülen ikilinin cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi ile çocukları Müge Anlı'ya başvurdu. İddialar ardı ardına sıralanırken, günlerdir izine rastlanılamayan Gökmen Fetullah Kaya'nın motosikleti ormanlık alanda bulundu.

17 Nisan'da Antalya Gazipaşa'daki evinden Alanya'ya giden Nuran Şahin, eşi ve çocukları ile yaşadığı evine bir daha geri dönmedi. Ondan 2 gün sonra ise sevgilisi olduğu ortaya çıkan Gökmen Fetullah Kaya; Antalya Gazipaşa'dan kayboldu.

Esrarengiz bir şekilde kaybolan ikili ile ilgili olarak araştırmacı gazeteci Müge Anlı, konuşulmayan gerçekleri peş peşe ortaya çıkardı. Nuran Şahin'i kaybolduğu gün Alanya'ya köylüsü Durmuş Ali Çelik'in, götürdüğü ilk kez programda konuşuldu. Çok bilinmeyenli çifte kayıpta Nuran Şahin'le alakalı ilişki iddiaları karşısında eşi Mustafa Şahin'in tepkisizliği dikkat çekti.

Günlerdir Antalya'da araştırmalar yapan Müge Anlı ekibi, çok önemli ipuçlarına ulaştı. Önce Gökmen Fetullah Kaya'nın takıldığı güvenlik kameralarına ulaşıldı, ardından da kameralara göre takip etmiş olabileceği güzergahları ortaya koydu. Araştırmalar sonucu iki kamera arasında sırra kadem basan Gökmen Fetulllah Kaya'nın Nuran Şahin'i son gören kişi olduğu belirlendi.

Müge Anlı'ya konuşan görgü şahitleri ile çifte kayıpta çözüme bir adım daha yaklaşıldı. Önce ikilinin Çeçek Mevkii olarak bilinen dik yamaçtan atılmış olabileceği iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başladı.

Akabinde Nuran Şahin kaybolmadan bir gün sonra Gökmen Fetullah Kaya'yı gören ve gördüğü yerde olmasını garip bulan çoban Müge Anlı'ya ulaştı. Çobanın Gökmen Fetullah Kaya'yı gördüğü yere 500 metre mesafede olan noktada motosiklet bulundu. İlk incelemelere göre motosikletin Gökmen Fetullah Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplama çalışmaları anbean canlı yayında aktarılırken, Müge Anlı motosikletin bulunduğu çevrede ikiliyle ilgili başka ipuçlarının da bulunabileceğine dikkat çekti. Motosikletin bulunduğu yerde ceset aranacağı bilgisi de canlı yayında kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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