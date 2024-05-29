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Antalya'da İlçe Emniyet Müdürü, öğrencileri makamında ağırladı

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Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Ahmet Tuncer 2-A sınıfı öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı ve polis ekipmanları tanıtıldı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, kendisini ziyaret eden Ahmet Tuncer 2-A sınıfı öğrencilerini makamında ağırladı.

Ahmet Tuncer 2-A sınıfı öğrencileri Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden minikleri makamında ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, öğrencilerle sohbet edip, polislik mesleğine dair bilgilendirme yaptı.

Polis ekipman ve araçları incelendi

Renkli görüntülere sahne olan ziyarette Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ise seminer verilerek, polislerin görevleri, çalışma ortamları ve şartları ile kullandıkları araç-gereç ve ekipmanları sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarıldı.

Polis araçlarının da tanıtıldığı etkinlikte miniklere ayrıca trafik kuralları, geçit yerleri ve trafikteki diğer önemli hususlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Programın sonunda ise öğrencilerin merak ettiği sorular ekipler tarafından cevaplandırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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