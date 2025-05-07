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Antalya'da İhtiyaç Sahiplerine Ev Onarımı Desteği

Antalya'da İhtiyaç Sahiplerine Ev Onarımı Desteği
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Gazipaşa ilçesinde 307 ihtiyaç sahibine ev onarımı için kaynak tahsis edildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yapılan onarımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki 307 ihtiyaç sahibine ev onarımı için kaynak tahsis edildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça, Barınma Projesi ve sosyal yardımlar kapsamında Yakacık ve İnal mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. SYDV bünyesinde ev onarımı tamamlanan vatandaşlarla bire bir görüşen Müdür Büyükakça, sürece dair bilgi alışverişinde bulundu. Evlerin fiziki yapısıyla ilgili de incelemelerde bulunan Büyükakça'ya ziyaretlerde Yakacık Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel ile İnal Mahalle Muhtarı Muzaffer Çetiner de eşlik etti. İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Büyükakça, bugüne kadar 307 ihtiyaç sahibine ev onarımı için kaynak tahsis edildiğini belirterek, 280 evin ise onarımının tamamladığını kaydetti. Büyükakça, 7 evde ise onarım çalışmalarının hala devam ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"19 vatandaşımız için de Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne ev onarımı kaynak talebinde bulunulduk. Toplamda 307 başvurunun değerlendirmeye alındığı bu kapsamlı çalışma, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya devam etmektedir. Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bölgedeki yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından bu ziyaretlerimiz büyük önem taşıyor ve çözüm odaklı çalışmalarımızı devam ettireceğiz ve takipçisi olacağız." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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