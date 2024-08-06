Antalya'da gelin alma geleneği sırasında damada ketçap, sirke ve gres yağı döküldü

Antalya'nın Finike ilçesinde gelin alma geleneğinin ardından damada ketçap, sirke ve gres yağı döktüler, ardından fırçayla sabunlayıp damat adayını bir güzel yıkadılar.

Finike ilçesi Yalnız Mahallesi'nde dünya evine girmek isteyen damat, gelin alma geleneğinin ardından başına gelmeyenler kalmadı. Damat adayına arkadaşları tarafından hazırlanan sirke, acılı ketçap ve gres yağı döküldü. Ne olduğunu anlamayan damat, arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar gençlerin bu yaptıklarına akıl sır erdiremedi.

Arkadaşları ardından damat adayını fırçayla sabunlayıp yıkamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA