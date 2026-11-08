Antalya'da COP31 öncesi deniz suyu 23 dereceyi görünce kasımda denize girildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da yarın başlayacak olan COP31 İklim Zirvesi öncesi kentte deniz keyfi yaşanıyor. Türkiyenin soğuk havayla mücadele ettiği günlerde hava sıcaklığının öğlen saatlerinde 15 derece, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu Antalya'da kasım ayı olmasına rağmen vatandaşlar sıcak deniz suyunun keyfini çıkardı.

Türkiye'nin birçok noktasında kış etkisini gösterirken, kasım ayı olmasına rağmen Antalya'da bazı vatandaşlar denize girdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Antalya'da soğuk hava etkisini göstermeye başlarken hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece düştü. Öğlen saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülürken, yaz aylarında adım atacak yer bulmakta güçlük çekilen Konyaaltı Sahili'nde ise deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak ölçüldü. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde güneşlenirken bol bol fotoğraf çekindi.

Deniz suyu havadan daha sıcak

Rüzgarın da etkili olduğu Antalya'da deniz suyunun hava sıcaklığından yüksek olduğunu gören bazı vatandaşlar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde sahilde güneşlenirken, kasım ayı olmasına rağmen bazı vatandaşların denize girdiği görüldü. İstanbul'dan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın COP31 Zirvesi nedeniyle düzenlediği gençlik kampı için Antalya'ya geldiğini belirten Siyabe Yıldırım, "İstanbul'da şu anda sonbahar başlamış durumda. Akdeniz'in incisi Antalya'da insanlar denize giriyor. Biz de bu güzel havanın kıymetini bilip geziyoruz. Hava gerçekten çok güzel" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı