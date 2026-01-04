Haberler

14 ilde 'sarı kod' uyarısı verilirken, Antalya'da bahar havası yaşandı

Meteoroloji'nin sarı kod uyarısına rağmen, 16 derece olan hava sıcaklığını fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nde yeni yılın ilk hafta sonunu geçirdi. Balık tutanlar, yürüyüş yapanlar ve denize giren turistlerle sahil dolup taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin birçok ilinde 'sarı kod' uyarısı verirken 16 derece olan hava sıcaklığını fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler, yeni yılın ilk hafta sonunu Konyaaltı Sahili'nde değerlendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içerisinde bulunduğu 14 il için 'sarı kod' uyarısında bulunurken, 16 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve 19 derece olarak ölçüden deniz sıcaklığı ile Antalya'da bahar havası yaşandı. Türkiye'nin birçok iline nispeten ılımlı bir havanın hakim olduğu kentte havanın puslu olmasına rağmen Antalyalılar ve yabancı turistler yeni yılın ilk hafta sonunu Konyaaltı Sahili'nde değerlendirdi. Aileleri ve sevdikleri ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşların kimileri yanlarında getirdikleri oltalar ile balık tutmayı tercih ederken, kimileri ise yürüyüş yaptı. Yabancı turistler ise havaya aldırış etmeden denize girmenin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise yeşil alanlarda aileleri ile birlikte Antalya'nın eşsiz falezler manzarası eşliğinde kahvaltı yaptığı görüldü. - ANTALYA

