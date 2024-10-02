Antalya'da 6 Dil Konuşan İmam, Turistlere İslam'ı Tanıtıyor

Antalya'nın Kaleiçi semtinde bulunan tarihi Şehzade Korkut Camii'nde imamlık yapan Muhammet Deniz Tanrıverdi, 6 dil ile yerli ve yabancı turistlere İslam dinini tanıtıyor. Bu çabaları sayesinde toplamda 6 turisti Müslüman ettiğini belirterek, "Müslüman olan bir Alman vatandaşa Musa ismini verdik ve çok mutlu oldu" dedi

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan Şehzade Korkut Camii, zengin tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çekiyor. Diyarbakırlı imam Muhammet Deniz Tanrıverdi, camide hem imamlık hem de müezzinlik yaparak, yerli ve yabancı turistlere İslam dinini tanıtma görevini üstleniyor. Tanrıverdi, toplamda 6 dil konuşabilmesi sayesinde gelen ziyaretçilere kendi dillerinde bilgi vererek caminin tarihi hakkında farkındalık oluşturuyor.

"Rusça, Arapça, İngilizce, Kürtçe, Türkçe ve Zazaca dillerini biliyorum"

Eğitim geçmişiyle ilgili de bilgi veren imam Muhammet Deniz Tanrıverdi, "Doğu kökenli olduğum için Kürtçe ve Zazaca'ya hakimdim. Arapçayı medrese eğitimi ile öğrendim. İngilizce ve Rusçayı ise kendi çabamla öğrendim. Şu anda Türkçe de dahil toplamda 6 dil biliyorum. Ziyaretçiler genellikle İslamiyet hakkında ön yargılı geliyor, ancak onlara doğru bilgiyi verince bu ön yargıların kırıldığını görüyorum" dedi.

"Şehzade Korkut Camisi Türkiye'nin 2. Ayasofya Camisi"

İmam Muhammet Deniz Tanrıverdi, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Muratpaşa İlçe Müftüsü İshak Göksel'e teşekkürlerini sunarak, "Burada genellikle turist ağırlıklı olduğu için İngilizce, Rusça ve Arapça konuşarak, camimizi tanıtıyorum ve gelen ziyaretçilere çeşitli kitaplar hediye ediyorum. Caminin tarihi hakkında bilgi vermem gerekirse bu yapı, 2. yüzyıldan kalma bir Roma tapınağı olarak inşa edilmiştir. 6. yüzyılda 'Aya İrina' kilisesi olarak faaliyet göstermiştir. Camimiz, bir bakımdan Türkiye'nin 2. Ayasofya'sı ve tarihi olarak Ayasofya'dan daha eskidir. 7. yüzyıldaki Arap fetihleriyle zarar görse de, Anadolu Selçukluları döneminde tekrar camiye dönüştürülmüştür" şeklinde konuştu.

"6 turistin İslam dinine geçmesine vesile oldum"

İki yıldır burada görev yaptığını belirten Tanrıverdi, "Gelen turistlerin çoğu Rus kökenli ve onlarla iletişime geçerek, camimiz hakkında bilgi veriyoruz. Bu sayede 6 turistin İslam dinine geçmesine vesile oldum. Bunlardan 5'i Rus, son olarak da 2 hafta önce bir Alman vatandaşı Müslüman oldu, kendisine Musa ismini verdik ve o da çok sevindi" dedi.

"Biz hoşgörü dinine sahip olduğumuz için tüm dinlere saygılıyız"

Caminin tarihi yapısında haç işaretlerinin olduğuna da dikkat çeken Tanrıverdi, "Şehzade Korkut Camisi tarihi bir müze olarak sergileme fikri edinilmiş. Yer altındaki kalıntılar, turistlerin ilgisini çekiyor. Eski bir kilise olduğu için burada haç işareti simgeleri de sergileniyor. Biz hoşgörü dinine sahip olduğumuz için tüm dinlere de saygılıyız. Bu bizim için sadece bir sembol ve ibadetimizi engellemiyor" şeklinde konuştu.

"Hizmetimizin takdir edilmesi beni motive ediyor"

Cemaat ve esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandığını belirten Tanrıverdi, "Hizmetimizin takdir edilmesi beni motive ediyor. İşimi en iyi şekilde yapmak için elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Çok ilim sahibi hocaya sahip bir cami ve çok şanslılar"

İstanbul'dan misafir olarak geldiğini ve tarihi yapıları gezdiğini belirten Ömür Ünal, "Buradaki camiyi ziyaret etmeye geldim ve camimiz çok güzel, tarihi bir cami. Zemine kurulan cam terasları harika bir bir görüntü oluşturuyor. Buraya ilk defa geliyorum ve hocası çok dikkatimi çekti. Mükemmel bir namaz kıldırdı ve ben çok beğendim. Söylenecek çok bir şey yok, her şey çok mükemmel. Burası çok tarihi bir yer olduğu için Ayasoyfa Camisi'ne benziyor. Yapısı çok nezih görünüyor. Çok ilim sahibi hocaya sahip bir cami ve çok şanslılar. Bu zamanda 6 dil konuşabilen ve bunları aktarabilen bir imam benim için çok değerlidir. Tanışmak bile isterdim" şeklinde konuştu.

Şehzade Korkut Camii, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Antalya'nın önemli simgelerinden biri olduğunu belirten imam Muhammet Deniz Tanrıverdi, dinler arası diyalog ve hoşgörüye katkı sunmaya devam ediyor. - ANTALYA