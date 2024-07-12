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Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif Okundu

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Antalya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Akdeniz Üniversitesi Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Etkinlikte, 253 şehit anısına 253 fidan dikildi. Vali Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve diğer birçok yetkili ve vatandaş etkinliğe katıldı.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Etkinlikte 253 şehit anısına 253 adet fidan dikildi.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Camii'nde, Cuma namazına müteakip Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hayatını kaybeden 253 şehit anısına 253 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinliklere Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Akın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri,15 Temmuz'da şehit olan Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Antalya Yerel Haberler

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