Antalya'da 12 Yaşındaki Özge'ye Hayırseverlerden Yeni Protez Desteği

Antalya'da babasının evin tavanına kurduğu 150 TL'lik düzenek ile yürümeyi öğrenen 12 yaşındaki Özge'nin artık dar gelen protezinin yerine İHA'nın haberi sonrası hayırseverlerin desteğiyle toplanan para ile hidrolik sistemli yeni protez sahibi oldu. Yeni protezine kavuşan Özge'nin okula ve arkadaşlarına hasreti sona erdi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali İhsan Yıldırım'ın kızı Özge, doğumundan kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 13 günlükken sol bacağını kaybetti. Kızının büyümesi ile birlikte yaşıtlarından geri kalmaması için Ali İhsan Yıldırım evinin tavanına kurduğu 150 TL'lik düzenek ile küçük Özge'ye yürümeyi öğretti. O dönemde hayırseverlerin desteği ile Özge'ye protez çok bacak takıldı. Şu anda 12 yaşında olan Özge'nin mevcut protezi dar gelmeye başlayınca küçük kız yürümekte güçlük çekmeye başladı.

Destek çağrısı 24 saatte karşılık buldu

Okulların açılmasına sayılı günler kala daralan protez sebebiyle küçük Özge ve babasını okula gidememe korkusu sararken, değişmesi gereken protez için yapılan araştırmada en uygun fiyat olarak 66 bin TL teklif alındı. SGK'nın protez ücretinin sadece 16 bin lirasını karşıladığını belirten Ali İhsan Yıldırım, arada kalan 50 bin 331 lirayı ödemek için güçlerinin yetmeyeceğini belirterek hayırseverlerden destek istemişti. İHA'nın haberi sonrası Yıldırım'ın destek çağrısına 24 saat dolmadan çok sayıda hayırseverden yardım eli uzandı.

Hidrolik sistemli protezle 10 yıl güvence

24 saatten kısa bir sürede Özge'nin yeni protezi için 200 bin TL civarında bir para toplanırken baba Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin daha rahat yürüyebilmesi için standart protez modellerinden daha gelişmiş olan pistonlu bir model için araştırma içerisine girdi. Yıldırım yaptığı araştırmalar sonucu küçük özgenin 18 yaşına kadar 10 yıl boyunca kullanabileceği pistonlu bir protez almaya karar verdi. Firma ile yapılan görüşmeler sonrası 220 bin TL bedel ödenerek alınan Özge'nin yeni protezi aileye teslim edildi.

"En büyük hayalim meslek sahibi olması"

Yeni protez bacağı için alınan kalıp işleminin ardından bir hafta içerisinde protezine kavuşan Özge, okula başladı. yaklaşık 10 yıl boyunca kullanabileceği pistonlu bir protez ile okul yoluna heyecanla yürüyen baba Ali İhsan Yıldırım ve Özge,

Ali İhsan Yıldırım, şöyle konuştu: "Mutluyuz, sonunda Özge'nin pistonla rahat yürüyebileceği bir proteze kavuştuk. Özge'nin eğitim hayatı başlayacak, Özge'yi de topluma kazandıracağız. Hayatı öğrenecek. En büyük hayalim, Özge'nin güzel bir yere gelip iyi bir meslek sahibi olması. Severek isteyerek yaptığı bir mesleği yapmasını istiyorum. İhlas Haber Ajansı'nın sesimizi duyurmasıyla beraber konuyu herkes duydu, Allah razı olsun. Özge'nin protezini Antalya'da 220 bin TL gibi bir ücretle yaptırdık. Şimdi bunun diz alıştırmalarına başladık. Dizini kullanmayı öğretmeye çalışıyoruz, çünkü dizinden çok korkuyor. Önceden diğer dizinin üzerine düştüğü için dizine güvenmiyor, amacımız pistonla dizine güvenmesini sağlamak, pistonla yürütmek ve koşturmak. Şimdi okul mücadelemiz var, Özge orta 1'e gidiyor, sının 5'inci katta, bu ayakla yürüyemez, Müdür beye ilettik. Biz de engelliler sınıfına geçmesi için dilekçe verdik, zemin kattaymış. Engelliler sınıfına geçmesini bekliyoruz. Sonra 11 yıldır süren hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz."

"Mutluyum"

12 yaşındaki Özge ise protezinin iyi olduğunu belirterek, "Mutluyum" dedi. - ANTALYA