Antalya Büyükşehir, Serik Boğazkent Terfi Merkezi'nin Yenileme Çalışmalarına Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle 'Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım işi' kapsamında, Serik Boğazkent Terfi Merkezi yenileme çalışmaları başladı.

Boğazkent Terfi Merkezi ile birlikte bölgeden gelen evsel atık sular, tek bir arıtma tesisine bağlanacak. Diğer tesisler devre dışı bırakılarak çevre koruması ve merkezi atıksu yönetimi sağlanacak. 70 milyon bedelli projeyle; eski terfi merkezi ve 'Boğazkent Atıksu Arıtma Tesisi' devre dışı bırakılarak bölge altyapısının 2040 yılına kadar garanti altına alınması hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü (ASAT) Atıksu Yatırım Şube Müdürü Murat Mert Otuzaltı, şunları söyledi:

"Serik bölgesinde tamamladığımız terfi istasyonları ve arıtma tesislerine ek olarak Boğazkent Terfi Merkezi'mizin yapımını gerçekleştiriyoruz. İstasyonun tamamlanmasıyla birlikte atık sular tek bir merkezden arıtılarak Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletimi sağlanacak. Terfi merkezimizde dokuz metre temel derinliğimiz ve yaklaşık 18 metre kazık imalatlarımız bulunmaktadır. Bu sayede de tesisimiz, tamamen yer altına gömülü olacak şekilde tasarlanarak çevreyle uyumlu, gürültü ve sesin minimuma indirildiği son teknolojik ekipmanlarla kurulu olacak. Terfi merkezimizin yaklaşık iki ay içerisinde devreye girmesini planlamaktayız."