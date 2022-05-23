Antalya Büyükşehir Gönüllü Gençler İçin Glore'a Üye Olacak - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gönüllü gençlerin kazandığı becerilerin tanınırlığını sağlayan GloRe Ağı'na üye olacak.

Gençlerin güçlendirilmesine odaklanan bir yaklaşımla Genç Antalya Gönüllüleri programını yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin programdan edindikleri becerilerin tanınırlığını sağlamak için Uluslararası GloRe Ağı'na üye olacak. Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı oturumunda Büyükşehir Belediyesi'nin GloRe Ağı'na üyeliğini içeren maddeyi onaylandı. Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Antalya Gönüllüleri programını tamamlayan gençler, uluslararası olan bu sertifikaya sahip olabilecek.

YEREL GÖNÜLLÜLÜĞE ULUSLARARASI SERTİFİKA

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Genç Antalya Gönüllüleri programı ile gençlerin kendi projelerini yürütmeleri, sosyal çalışmalar ve belediye etkinliklerinde yer alıp belediye etkinliklerine katılarak kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliği ile yürütülecek GloRe Ağına üyelik çalışması ile Genç Antalya Gönüllüleri programı kapsamında yer alan gençlerin yerelde kazandıkları becerilerin uluslararası bir sertifika ile görünür kılınması amaçlanıyor.

GLORE AĞI NEDİR?

GloRe Ağı, yerel ve uluslararası gönüllüler tarafından kazanılan yaşam becerilerinin belgelendirilmesini sağlayan GloRe Sertifikasyon Sistemi de dahil olmak üzere GloRe Platformunu ve tüm içeriğini yöneten uluslararası bir şemsiye kuruluş olma özelliği taşıyor.