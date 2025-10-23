Haberler

Antakya'da Yeni Cami İnşaatı Ramazan'a Yetişiyor

Antakya'da Yeni Cami İnşaatı Ramazan'a Yetişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesi otogar mevkiinde inşa edilen camide çalışmalar hızla devam ediyor. Depremde yıkılan camilerin yerlerine inşa edilen 105 camiden biri olan Antakya Otogar Cami'nin Ramazan ayına yetiştirilmesi planlanıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi otogar mevkiine inşa edilen camide çalışmalar sürüyor. Caminin Ramazan ayına yetiştirilmesi planlanıyor.

Depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da camilerinde bir çoğu yerle bir olmuştu. Kentte yıkılan camilerin yerlerine yenileri ve ihtiyaç duyulan noktaları yeni camiler inşa edilmeye devam ediyor. Yoğun süren çalışmalarla birlikte depremden bu yana kentte inşa edilen 105 cami hizmete açıldı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu, merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili adına yapımı tamamlanmak üzere olan Diyanet Gençlik Merkezi ile inşaat çalışmaları hızla süren Antakya Otogar Camiini yerinde inceledi. İnşa çalışmalarının devam ettiği camide, Ramazan ayında ilk teravihin kılınması planlanıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.