Antakya'da Yeni Cami İnşaatı Ramazan'a Yetişiyor

Hatay'ın Antakya ilçesi otogar mevkiine inşa edilen camide çalışmalar sürüyor. Caminin Ramazan ayına yetiştirilmesi planlanıyor.

Depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da camilerinde bir çoğu yerle bir olmuştu. Kentte yıkılan camilerin yerlerine yenileri ve ihtiyaç duyulan noktaları yeni camiler inşa edilmeye devam ediyor. Yoğun süren çalışmalarla birlikte depremden bu yana kentte inşa edilen 105 cami hizmete açıldı. İl Müftüsü Mevlüt Topçu, merhum Müftü Ömer Faruk Bilgili adına yapımı tamamlanmak üzere olan Diyanet Gençlik Merkezi ile inşaat çalışmaları hızla süren Antakya Otogar Camiini yerinde inceledi. İnşa çalışmalarının devam ettiği camide, Ramazan ayında ilk teravihin kılınması planlanıyor. - HATAY