Antakya'da Veterinerler Depremden Etkilenen Sokak ve Ev Hayvanları İçin Mobil Klinik Kurdu

GENÇAĞA KARAFAZLI

Veteriner hekimler, 6 Şubat depreminin ardından yaralı sokak ve ev hayvanlarının tedavisi için Hatay'ın Antakya ilçesinde parkta kendi imkanlarıyla mobil veteriner kliniği açtı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından oluşan yıkımda yaralı sokak ve ev hayvanlarını tedavi etmek için veteriner hekimler Hatay'ın Antakya ilçesinde ilçe parkında kendi imkanlarıyla mobil bir veteriner kliniği açtı. Hayvanların sağlığı ve geleceği için bulundukları bölgeden transferlerinin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çeken veterinerler, "Burada yapamayacağımız işlemler var, burada yapacağımız işler kısıtlı, hayvanların hızlı bir şekilde transfer edilmesi gerekiyor" dedi.

"BİREYSEL İMKANLARIMIZLA MOBİL VETERİNER KLİNİĞİ AÇTIK"

Yapılan faaliyetin öncülüğünü yapan veteriner hekim Hatice Mermer şunları söyledi:

"Bu felaket yaşandıktan sonra hasta sahipleri, kendi kedilerim ve arkadaşlarımın kedileri o kadar zor duruma düştüler ki geri dönmeden edemedik. Buraya geri dönmemizin en büyük sebebi burada hiçbir canlıyı bırakmamak istememiz. Hiçbir canlıyı bırakmak istemiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda Türk Veteriner Hekimler Derneği ile birlikte koordinasyon çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak kendimiz kliniğimizden getirdiğimiz eşyalarla burada mobil bir klinik açtık. Diğer ilçelere de yardım göndermeye çalışıyoruz."

"EN ÖNEMLİ HUSUS HAYVANLARIN TRANSFERİNİN HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILABİLMESİ"

Hızlı transfer imkanına ihtiyaç duyduklarını ifade eden bir diğer veteriner hekim ise şunları söyledi:

"Bugün fıtığı olan bir köpek geldi, onun hızlıca ameliyat olması lazım. Burada yapamayacağımız işlemler var, burada yapacağımız işler kısıtlı. Hızlıca Adana, Ankara, İstanbul gibi büyük kliniklere gitmesi gerekiyor. Şu anda çok fazla mahsur kalan kedi ve köpek var evlerde. Birçok insan evinden çıkmış ancak bina hasarlı olduğu için evlerine geri giremiyorlar. En önemli husus buradan hayvanlarının transferinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi. Bir ay sonra ne olacağını bilemiyoruz, insanların kalıp kalmayacağını, yemek yiyip yemeyeceğini bilmiyoruz. Şu anda bu hayvanların bir şekilde başka şehirlere transfer edilmesi gerekiyor, sahipli veya sahipsiz. İkinci bir konu şu anda vinç eksiği var çok kötü bir süreç. Her şey insanlara yoğunlaşmış durumda ancak yalnızca vinç olsa onu kullanarak kurtarılabilecek bir sürü kedi ve köpek var."