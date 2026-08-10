Antakya'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde karşı yönden gelen motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle, otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza ; Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde yaşandı. Karşı yönlerden gelen motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı