Antakya'da Kuş Diliyle Sohbet Edenler Sosyal Medyanın İlgi Odağı Oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde kuş dili ismini verdikleri dille konuşan Metin Mercan ile Turgut Bülbül, aralarında ettikleri sohbetlerle ve söyledikleri türkülerle dikkat çekiyor. Duyanları gülümseten kuş dili sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Antakya ilçesinde bulunan Uzunçarşı'da esnaflık yapan Metin Mercan ve Turgut Bülbül, kendi aralarında kuş dili ismini verdikleri konuşma biçimiyle dikkat çekiyorlar. Çarşıda zaman zaman kuş diliyle sohbet eden, zaman zaman türkü söyleyen Mercan ve Bülbül, çarşının da neşe kaynağı oldu. İlk kez duyanların ilgiyle kulak kabarttığı kuş dili, Hatay Alem isimli sosyal medya platformu muhabiri Bedia Türetken'in yaptığı sokak röportajlarında da sosyal medyada ilgi odağı oldu. Milyonlarca kez izlenen Mercan ve Bülbül arasındaki kuş dili sohbeti, duyanları tebessüm ettirdi.

"Kuş dilini ilk kez duyanlara garip gelebilir çünkü farklı bir dildir"

Öğrendiği kuş diliyle şarkılar söyleyen Turgut Bülbül, ilk kez duyanların garipsediğini belirterek, "Kuş dili, Hatay'ın geleneksel bir dilidir. Bu kuş dilini bilenler, Türkiye'de değil, Avrupa'da değil, dünyada geçerli bir dildir. Uzunçarşı'da kuş dili bilen kişi sayısı çok azdır. Çarşıda Metin Mercan abimiz biliyor. Abimizin kuş dili konuştuğu zaman ne dediğini anlayabiliyorum. Kendi de benim dediklerimi anlıyor. Kuş dilini ilk kez duyanlara garip gelebilir çünkü farklı bir dildir. Normalde kuş dili öğrenilemeyecek bir dil değildir. Ben kuş dilinde şarkı da söylerim ve her şeyini söylerim. Bizim mahallede kuş dilini bilen çok insanlarımız var" dedi.

"Her kelimenin sonuna 'fe, fa' getirdiklerini fark ettim ve anlamaya başladım"

Kuş diliyle yaptığı sokak röportajları sosyal medyada milyonlarca kez izlenen muhabir Bedia Türetken, kendisinin de zamanla kuş dili öğrendiğini söyleyerek, "Sokakta röportaj yapıyordum. Beyefendiler aralarında bu dili konuşuyorlardı. Ben de merak ettim ve onlarla röportaj yaptım. İlk başlarda hiçbir şey anlamadım. Çünkü aşırı garipsedim. Sonra her kelimenin sonuna 'fe, fa' getirdiklerini fark ettim. Anlamaya başladım. Konuşmayı denedim ve konuştum" şeklinde konuştu.

"Her insan bu dili bilmez, ilk kez duyanlara tuhaf geliyor "

Kuş dilinin Antakya ilçesine özgü bir dil olduğunu ifade eden Metin Mercan ise ilk duyanlara tuhaf geldiğini belirterek, "Bu konuştuğum dil, kuş dilidir. Antakya'da 50 yıl önce ailelerimiz bu dili konuşuyorlardı. O zamanlarda biz aile olarak serçe dilini öğrendik. Antakya'da belki 100 kişi kuş dili konuşmayı bilir. Bu arkadaşımız büyüklerinden görüp ve öğrenmiş. Her insan bu dili bilmez, insanlara tuhaf geliyor. Bu dilin ne olduğunu sorunca kuş dili diyoruz. Yabancı bir kelime kullanmıyoruz. Bu dili konuşunca hem komik oluyor hem de sevgi oluyor yoksa Türkçemiz gayet çok güzel" ifadelerini kullandı. - HATAY