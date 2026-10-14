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Antakya'da hafif ticari araç kamyonetle çarpıştı, 1 kişi yaralandı, kameraya yansıdı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde sabah saatlerinde hafif ticari araç ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Antakya ilçesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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