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Annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babalarından geldi

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Adana'da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp 'Sizi 10 gün sonra alacağım' diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise haber verdi. Çocuklar yetkililer tarafından korumaya alınırken babaya da ulaşıldı. Baba Sabahattin Darende, çocuklarını istemediğini belirtti.

Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan'a verildi.

Annesinin terk ettiği çocuklara bir darbe de babadan: Onları istemiyorum

Anne Nurcan, sabah saatlerinde 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise "Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum" diyerek ortadan kayboldu.

Annesinin terk ettiği çocuklara bir darbe de babadan: Onları istemiyorum

Ayrıca Nurcan Kaymaz, iş yeri sahibi Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi. Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı. Aileyle irtibat kuramayan Erkek, durumu polise bildirdi. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Annesinin terk ettiği çocuklara bir darbe de babadan: Onları istemiyorum

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Ekipler burada baba Sabahattin Darende'ye ulaştı ve Darende çocukları almak istemediğini beyan etti. Bunun üzerine çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kontrolündeki bir yurda yerleştirildi. Anne Nurcan Kaymaz'a ise halen ulaşılamadı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıbrıs Seyhan Adana 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Demir Acer :

oha diyorum, bazilari cocuk dogumayi anne baba olmayi hak etmiyorlar

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muhasebe muhasebe:

ben seve seve sahip çıkarım ama nerde biz de o aile sosyal.görevlerini hiç iyi yapmıyorlar.3 senedir başvuru yapmışım onaylamadılar gitti.

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