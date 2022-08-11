Annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babalarından geldi

Adana'da bir kadın, yaşları 6-12 arasındaki 3 çocuğunu daha önce çalıştığı kebapçı dükkanına bırakıp 'Sizi 10 gün sonra alacağım' diyerek ortadan kayboldu. Kebapçı, çocukların babasına ulaşamayınca durumu polise haber verdi. Çocuklar yetkililer tarafından korumaya alınırken babaya da ulaşıldı. Baba Sabahattin Darende, çocuklarını istemediğini belirtti.

Nurcan Kaymaz (30) ve Sabahattin Darende (32) çifti, 6 sene önce ayrıldı. Çiftin bu evlilikten Doğa (12), Yasin (10) ve Elif (7) isimli çocuklarının velayeti ise anne Nurcan'a verildi.

"10 GÜN SONRA SİZİ ALACAĞIM"

Anne Nurcan, sabah saatlerinde 3 çocuğunu merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesinde Şaban Erkek'e ait eskiden çalıştığı kebapçı dükkanına götürdü. Anne Kaymaz, çocuklarına ise "Sizi 10 gün sonra alacağım. Mersin'e gidiyorum" diyerek ortadan kayboldu.

KİMSEYE ULAŞAMAYINCA POLİSİ ARADI

Ayrıca Nurcan Kaymaz, iş yeri sahibi Erkek'e ayrıldığı eşinin çocukları almaya geleceğini söyledi. Kadının dükkandan ayrılması ve çocukları almaya kimsenin gelmemesi üzerine Şaban Erkek, aile fertlerine ulaşmaya çalıştı. Aileyle irtibat kuramayan Erkek, durumu polise bildirdi. Çocukların ebeveynlerine ulaşamayan ekipler, çocukları Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

BABA ÇOCUKLARI İSTEMEDİ

Çocuklar daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Ekipler burada baba Sabahattin Darende'ye ulaştı ve Darende çocukları almak istemediğini beyan etti. Bunun üzerine çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kontrolündeki bir yurda yerleştirildi. Anne Nurcan Kaymaz'a ise halen ulaşılamadı.