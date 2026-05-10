Anneler gününde 100 kilo çağ kebabı ikram ettiler

Erzurum Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen "100 Anneye 100 Kilo Cağ Kebap" etkinliği, yoğun katılım ve samimi görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Programda anneler bir araya gelirken, vatandaşlara 100 kilo cağ kebabı ikram edildi.

Sultangazi'de bulunan Eser Köyü Derneği'nde gerçekleştirilen Anneler Günü programı, birlik ve beraberlik atmosferine sahne oldu. Erzurum Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte anneler için özel program hazırlanırken, davetlilere Erzurum'un yöresel lezzeti cağ kebabı ikram edildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde anneler keyifli vakit geçirirken, düzenlenen cağ kebabı yeme etkinliğinde 25 cağ yiyen katılımcıya altın hediye edildi. Etkinlikte renkli ve sıcak görüntüler oluştu.

Programda konuşan Erzurum Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Osman Şeker, annelerin toplumdaki yerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Bugün federasyonumuza bağlı Eser Köyü Derneği'nde Anneler Günü sebebiyle '100 Anneye 100 Kilo Cağ Kebap' adı altında bir etkinlik düzenliyoruz. Anneler baş tacımızdır. 'Cennet annelerin ayağının altındadır' sözüne itibar ederek annelerimiz için böyle anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdik. Bir gün değil her gün onlar için özeldir ama bugün biraz daha özel olsun istedik."

Şeker, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını ifade etti.

Eser Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Yeliz Aydın Güler ise kadınların bir araya gelmesine önem verdiklerini belirterek, dernek bünyesinde düzenli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güler, "Derneğimiz 2016 yılından beri faaliyet gösteriyor. Kadınlar olarak düzenli şekilde bir araya geliyor, farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Anneler Günü vesilesiyle toplandık. Bu tür organizasyonlarla kadınlarımızın birlik ve beraberliğini yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, ikramlar, sohbetler ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı